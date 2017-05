Rees: Wahlplakate am Kreisverkehr "privilegiert"

Unabhängig von dem Streit, der dieser Tage zwischen SPD und CDU über ein überklebtes Wahlkampfplakat in Haldern entbrannt ist, hat die Plakatierung der Parteien auch andernorts für Verwunderung und Ärger gesorgt.

Ein Reeser meldete sich jetzt bei der RP, der vor kurzem ein Transparent als Werbung für eine Musikveranstaltung auf der Wiese am Kreisverkehr an der L7 aufgestellt hatte. Nur wenige Tage später wurde er vom Kreis Kleve aufgefordert, das Banner wieder abzuhängen, weil eine solche Werbung an dieser Stelle aus baurechtlichen Gründen nicht erlaubt sei. Der Aufforderung kam er unverzüglich nach, musste aber zu seiner großen Verwunderung feststellen, dass nur kurze Zeit später auf der gleichen Wiese zwei großflächige Wahlplakate prangten - von SPD und FDP.

Im Unterschied zu seinem Banner, das etwa zehn Meter von der Straße entfernt stand, hatten die beiden Parteien ihre Plakate jedoch fast direkt an den Straßenrand gestellt. "Dass diese die freie Sicht der Autofahrer erheblich behindern und somit auch noch eine enorme Verkehrsbehinderung darstellen, spielt wohl keine Rolle. Anscheinend wird hier mit zweierlei Maß gemessen", ärgerte sich der Reeser.

Mit seiner Vermutung hat der RP-Leser sogar Recht. Denn in der Tat gibt es einen Landes-Erlass, der Wahlplakaten eine übergeordnete Bedeutung zumisst, wie Stadtsprecher Jörn Franken der RP auf Nachfrage mitteilte. Sie dürfen also an einer Stelle stehen, an der ansonsten keine Werbung erlaubt ist. Allerdings gelten auch für Wahlplakate die gleichen Regeln wie für andere, wenn es um die Verkehrssicherheit geht. "Die Sicht dürfen sie nicht behindern", sagt Franken. Die Stadt Rees hat deshalb SPD und FDP aufgefordert, die Plakate 20 Meter zurückzusetzen. Die SPD hat ihre Werbung daraufhin abgebaut, die der Liberalen steht allerdings immer noch direkt am Straßenrand.

