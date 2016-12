Emmerich: Weiches Wasser fließt ab April, die Preise steigen ab Januar

Das neue Wasserwerk geht im Januar ans Netz. Weicheres Wasser für ganz Emmerich gibt es ab April. Wie angekündigt, werden die Preise erhöht. Sie bleiben aber unter 2 Euro pro Kubikmeter. Von Markus Balser

Wenn ab Januar das neue Wasserwerk am Kapellenberger Weg Schritt für Schritt ans Netz geht, endet für die Emmericher Stadtwerke eine lange Geschichte. Bereits Anfang der 2000er Jahre hatte das Unternehmen den Ersatz für das Wasserwerk im Helenbusch geplant. Dass sich der Neubau in Klein-Netterden immer wieder verzögerte, lag zum einen daran, dass die Genehmigung der Bezirksregierung in Düsseldorf lange auf sich warten ließ. Zum anderen hatte ein bei der Auftragsvergabe nicht berücksichtigtes Ingenieurbüro Beschwerde eingelegt. Erst im Juli vergangenen Jahres konnte der Spatenstich für das 11,5-Millionen Projekt erfolgen.

Wie bereits angekündigt, werden die Stadtwerke jetzt den Wasserpreis anheben. Das sei angesichts der Investitionen unvermeidbar, so Stadtwerkechef Udo Jessner. Zum 1. Januar wird der Brutto-Preis pro Kubikmeter von 1,71 Euro auf 1,93 Euro erhöht. Außerdem steigen die jährlich erhobenen Grundpreise für den Hauswasserzähler von 36,72 Euro auf 64,20 Euro. Etwa 60 Euro im Jahr wird ein Durchschnittshauhalt dann insgesamt mehr fürs Wasser bezahlen müssen, hat Jessner errechnet. Im Vergleich mit anderen regionalen Versorgern liegen die Stadtwerke damit im Mittelfeld.

Für die Verbraucher erfreulich: Das harte Emmericher Wasser wird endlich weicher. Der Wert wird von 17,8 Grad deutscher Härte auf 12 Grad gesenkt. In den Südstaaten wird der Unterschied sogar noch größer sein. Denn hier liegt der Wert derzeit noch bei "bissfesten" 22,9 Grad. "Die neue Wasserqualität sorgt dafür, dass sich die Kunden nicht mehr über verkalkte Waschmaschinen, Kaffeevollautomaten und Armaturen sowie Kalkflecken in der Dusche ärgern müssen", verspricht Stadtwerkechef Udo Jessner. Außerdem werde das Wasser auch besser schmecken.

Durch die Enthärtung des Wassers lassen sich für die Verbraucher zudem Einsparungen von Energiekosten (durch weniger Ablagerungen an Heizelementen) und ein verminderter Wasch- und Spülmittelverbrauch erzielen.

Die Baumaßnahmen des neuen Wasserwerks sind mittlerweile so gut wie abgeschlossen. Die Kapazität liegt bei 2,2 Millionen Kubikmeter, die aus sechs Brunnen gefördert werden. Die Rohrnetzerweiterung in die Südstaaten ist ebenfalls bereits erfolgt. Das Vrasselter Wasserwerk wird stillgelegt. Das neue geht dann Zug um Zug ans Netz. "Die Technik ist sehr komplex. Im April werden alle Emmericher in den Genuss des weichen Wassers kommen", kündigt Jessner an. Dann soll es auch einen Tag der offenen Tür geben, an dem das neue Wasserwerk vorgestellt wird.

Quelle: RP