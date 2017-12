später lesen Emmerich Weihnachtliche Musik in den Kirchen 2017-12-22T17:12+0100 2017-12-23T00:00+0100

Auch in diesem Jahr werden die Weihnachtsfesttage in der Liebfrauenkirche mit weihnachtlicher Chor-und Instrumentalmusik eingeleitet. An Heiligabend erklingt ab 17.30 Uhr weihnachtliche Musik der Barockzeit. In der Christmette ab 18 Uhr werden weitere Liedsätze vom ChorLiebfrauen mit Musikern des Emmericher Kammerorchesters musiziert. Auch gibt es Weihnachtslieder zum Mitsingen. Natürlich darf das "Transeamus usque Bethlehem" von Joseph Schnabel nicht fehlen. Zudem singt der Chor erstmalig zwei Sätze aus der Missa "Laetatus sum" in D von Wolfram Menschick, einer Messe im alten Stil sowie ein berühmtes "Weihnachts-Wiegenlied" von John Ritter in einer orchestrierten Fassung von Johannes Wellen. Die Instrumentalisten spielen zudem einige kleine Pastoralen. Den Abschluss bildet wieder das festliche "O du fröhliche" mit Oberchor von H. M. Wellen.