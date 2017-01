Emmerich: Weiterhin beliebt bei der VHS: Kennen Sie Ihre Stadt?

Sehenswertes neu entdecken. In Emmerich haben die Bürger in diesem Semester 25 Angebote zur Verfügung.

Niederrhein-Erkundungen - früher hießen die Kurse "Kennen Sie Ihre Stadt?" - sind in Emmerich sehr beliebt. Daher hat die Volkshochschule (VHS) Kleve erneut vier Exkursionen ins neue VHS-Programm aufgenommen. Kursleiterin Dietlind Linsel-Böttcher führt auch dieses Mal wieder in Emmerich zu historischen Orten, in Betriebe und zu markanten Punkten. Kurz, sie zeigt Sehenswertes, das weniger bekannt, aber durchaus interessant ist. In Emmerich können die Bürger in diesem Semester aus 25 verschiedenen Veranstaltungen wählen.

Das Schlösschen Borghees bietet ein besonderes Ambiente für einige VHS-Kurse. Dort finden Kurse in Französisch, Niederländisch und Qi Gong statt. Offen für alle Musikinteressierten ist der dortige Percussion-Workshop mit dem Emmericher Musiker Kostas Andrikopoulos - ob mit oder ohne Vorkenntnisse im Trommeln.

Veranstaltungsort für die meisten Kurse ist nach wie vor die Europaschule. Für Tai Ji Quan zum Beispiel, die klassische chinesische Methode zur Entspannung durch achtsame Bewegung. Interessenten können am ersten Abend ausprobieren, ob dieser Kurs der richtige für sie ist. Das Angebot an Deutschunterricht in Emmerich ist zunehmend gefragt. Insbesondere ob der neuen Gesetzeslage bemüht sich die VHS, mehr Kursplätze anzubieten.

Seit langem ist die VHS Netzwerkpartner im bundesweiten Projekt Haus der kleinen Forscher für Kitas und Grundschulen. Der nächste Themenworkshop wurde neu entwickelt und dreht sich um das Forschen rund um den Körper. Wer Gutes für seine Gesundheit tun möchte, ist richtig bei Sport und Musik sowie Wirbelsäulengymnastik.

Der Kurs "Englisch - die 1. Wahl" wird fortgeführt für Interessenten mit geringen oder verschütteten Sprachkenntnissen, die gerne praktisch anwendbares Englisch lernen möchten. Wer bereits gute Englischkenntnisse hat und diese in einem Konversationskurserproben möchte, sollte sich für das Angebot "Use your English" entscheiden.

Die VHS bietet wieder einen Beratungstag an. Dieser ist am Donnerstag, 19. Januar, 16 bis 18 Uhr im PAN.

