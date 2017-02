Rees: Wo Putzfrauen aus dem Nähkästchen plaudern

Zum Karneval mit Herz hatten die Organisatoren die Crème de la Crème des Reeser Karnevals und Gäste auf die Bühne geholt.

Am Ende bröckelte etwas die Stimme, ein oder zwei Tränen versteckten sich in den Augenwinkeln. Es war der emotionale Höhepunkt eines grandiosen karnevalistischen Spektakels im Reeser Bürgerhaus, als Norbert Mey kurz nach Mitternacht verkündete, dass er zum letzten Mal seine Herzensangelegenheit, die Benefizveranstaltung "Karneval mit Herz", als Organisator begleitet hat.

Doch zuvor hatte Mey noch das Vergnügen, durch das gut fünfstündige Programm zu führen und holte sich dazu die Tollitäten der Vereine mit auf die Bühne. Einen besonderen Ehrenplatz nahmen dabei die Prinzenpaare aus Haffen, Haldern und Isselburg sowie die Kinderprinzenpaare aus Isselburg und Haffen ein. Mit den Präsidenten und Vorsitzenden aus Haldern, Millingen, Haffen, Empel, Bienen, Rees, Isselburg, Mehr und der Frauengemeinschaft Rees konnten sie beobachten, wie die Crème de la Crème des Reeser Karnevals und Gäste ein beeindruckendes Bühnenprogramm abspulten. Bei so einer hochwertigen Auswahl versteht es sich von selbst, dass es ein langer Abend werden kann. Ein Abend, an dem nur die Besten der diversen Karnevalsvereinen und karnevalistischen Gruppen ihr Können darbieten und damit dem Abend zu einem ganz besonderen seiner Art werden lassen - alles für den guten Zweck, alles im Namen der Kinderkrebshilfe der Agnes-Biermann-Stiftung.

Als Schirmherr freute sich Bürgermeister Christoph Gerwers über so viel Engagement und zeigte sich stolz, "dass wir Reeser das Herz am rechten Fleck" haben - alle miteinander. Mey freute sich besonders, dass alle, die auf dem Reeser Narrenschiff dabei waren, auch an diesem Abend auf der Bühne vertreten waren und verwies auf die Nachbarn aus Emmerich, die es sich nicht nehmen ließen, mit Prinzenpaar und Garde das Warm up zu übernehmen - ehe Frank Ferber alias Schützenbruder Bernhard vom Mehrer Karnevalsverein 4242 Rees 4 den Anfang eines ausgewogenen Abends machte und mit seinen eindrücklichen Erlebnissen über das Schützenfest vielen aus der Seele sprach.

Es folgte ein abwechslungsreiches Programm aus kreativen und auffällig inszenierten Tänzen wie die der Haffener Tanzgruppe mit ihrer Inszenierung zum Film Avatar oder des Millinger Männerballetts, das als holländische Meisjes die Spitzenhöschen blitzen ließ. Aus Empel kam wohl die jüngste Tanzgruppe des Abends, die Sieben- bis Elfjährigen standen den Großen in Nichts nach und ließen die erste Rakete zünden. Besonders aufwendig präsentierten sich die Reeser Frauen, die den Silvesterklassiker "Miss Heike und James" zum Besten gaben. Aus Isselburg wusste "Das Julchen" einiges über ihr Eheleben zu berichten und auch die Putzfrauen aus Empel plauderten aus dem Nähkästchen, wunderten sich allerdings, wer denn der Bürgermeister sei. Schließlich habe man ihn im Empeler Karneval noch nicht zu Gesicht bekommen.

Den Abschluss des karnevalistischen Galaabends bildeten die Disharmoniker aus Millingen, die mit Karnevalshits von Bring, Höhner und Co das Publikum für die lange After-Show-Party in Fahrt brachten.

(ste)