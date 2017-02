Cd-Tipp: Zarter Pop

Im Moment sind sie nur ein kleiner Geheimtipp im Vereinigten Königreich, aber die "Worry Dolls" haben auch das Zeug zu mehr: Das Duo Zoe Nicol und Rosie Jones hat auf seinem Debütalbum neben glasklaren Stimmen, auch fantastische Songs zu bieten. Alison Krauss ist ein Name, der einem beim Hören dieser Stücke sofort einfällt. "Go Get Gone" ist jedenfalls ein ganz ruhiges Album - zarter Pop, fragil und schön. bal

Quelle: RP