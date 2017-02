Rees: ZUE Haldern: 100 Plätze für den Fall der Fälle

318 Flüchtlinge können in Töven untergebracht werden. 100 weitere wären möglich. Die Stadt will Anwohner zur Besichtigung einladen. Von Markus Balser

Seit September schon ist das ehemalige Bundeswehrdepot in Töven bei Haldern für seine neue Bestimmung gerüstet. Die Stadt Rees hat die Baracken umbauen lassen, um hier nun Menschen unterzubringen, die aus ihren Heimatländern geflüchtet sind. Vom Standort Haldern aus sollen diese Menschen nach wenigen Wochen Aufenthalt auf andere Kommunen im Land verteilt werden. Die so genannte Zentrale Unterbringungseinrichtung (ZUE) wird jetzt im März eröffnet.

Dass es Verzögerungen von über einem halben Jahr gab, lag nicht an der Stadt Rees. Sie hatte ihren Part schnell erfüllt. Die Verträge, die mit der Bezirksregierung Düsseldorf ausgearbeitet worden waren, lagen schon lange unterschriftsreif vor. Doch nachdem das Innenministerium Grünes Licht gegeben hatte, wollte auf einmal auch noch das NRW-Finanzministerium über das Vorhaben entscheiden. Und das dauerte.

Jetzt sind die in der Zwischenzeit noch einmal überarbeiteten Verträge unterzeichnet und zwar rückwirkend zum 1. Januar. Bürgermeister Christoph Gerwers, der sich im vergangen Jahr noch verärgert über die Verzögerungen zeigte, ist mit der jetzigen Entwicklung zufrieden. "Mit der Bezirksregierung hatten wir eine sehr enge und gute Zusammenarbeit", sagte er gestern. Die Vorhaltekosten, die der Stadt seit September entstanden sind - Miete, Betriebskosten, Sicherheitsdienst - sind bereits zusammengetragen worden und werden dem Land in Rechnung gestellt. Gerwers geht davon aus, dass das Geld jetzt zügig auf dem städtischen Konto landen wird.

Noch vor der Eröffnung der Einrichtung sollen die Anwohner eingeladen werden, um das Gelände in Augenschein nehmen zu können. Ausmaße und Abläufe werden ihnen dann erklärt. Ein Termin steht noch nicht fest. "Wahrscheinlich wird das Ende Februar geschehen", sagt der Bürgermeister. Nach den Anwohnern soll dann auch die Politik Gelegenheit erhalten, die ZUE zu besuchen.

In Rees werden in der ehemaligen Fachklinik Horizont bereits bis zu 150 Flüchtlinge von den Maltesern betreut. Diese Einrichtung bildet zusammen mit der ZUE in Haldern eine Verbundlösung, für die dann ebenfalls die Malteser zuständig sein werden. Dort können maximal 418 Menschen aufgenommen werden. Gerwers: "Die Regelung für Haldern ist so, dass es dort 318 Plätze gibt plus einen Puffer von weiteren 100 Plätzen, die erst dann in Anspruch genommen werden, wenn es wieder zu einem erneuten drastischen Anstieg der Flüchtlingszahlen kommen sollte." Die Idee dahinter; "Das Land muss dann keine kurzfristigen Notunterkünfte in Turnhallen mehr einrichten, wie das vor einem Jahr der Fall war", erläutert der Reeser Bürgermeister.

Quelle: RP