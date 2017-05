Erkelenz: 1400 Gäste bei "Made in Erkelenz"

Heimatverein bereitet über Ausstellung ein Buch vor. Es soll im Dezember erscheinen. Zuvor werden aber die Bürger um Beteiligung gebeten.

1400 Besucher zählt die Ausstellung "Made in Erkelenz, Holz, Stein, Metall - von Heinrich Jansen bis Ursula Klügel", die im März und April im Haus Spiess am Franziskanerplatz zu sehen war. Die Organisatoren sind mehr als zufrieden und planen, die Ausstellung in der Schriftenreihe des Heimatvereins der Erkelenzer Lande zu dokumentieren.

"Die Resonanz hat uns gezeigt, dass wir eine echte Lücke in der Erkelenzer Kunst- und Kulturgeschichte schließen konnten. Unser Hauptanliegen war, vor Augen zu führen, an welchen Stellen und Ecken wir jeden Tag auf Skulpturen und Altäre, auf Kreuzwege und Brunnen treffen, die von Franz-Xaver Haak, Peter Haak, Heinrich Jansen, Johann Heinrich Janning, Ursula Klügel, Heinrich Laumen, Peter Tillmanns und Peter Winkelnkemper geschaffen wurden", resümiert der Vorsitzende des Heimatvereins, Günther Merkens. An erster Stelle sei dafür der Kuratorin, Kunsthistorikerin Christina Clever-Kümper, als fachlich treibender Kraft zu danken. Christoph Stolzenberger, Kulturmanager der Stadt Erkelenz, der die Ausstellung mit organisiert hat, blickt derweil schon weiter nach vorne: "Jetzt beginnen die Arbeiten an der Ausstellungsdokumentation." Und hier sind noch einmal die Besucher gefragt: "Einige wiesen auf Werke hin, die sich in ihrem Privatbesitz befinden. Sie sind nun aufgerufen, ihre Kunstwerke der erwähnten Künstler beim Heimatverein unter geschaeftsstelle@heimatverein-erkelenz.de zu melden. Das Kuratorenteam entscheidet dann, in welcher Form die Werke in der Dokumentation mit aufgeführt werden." Der neue Band der Schriftenreihe soll rechtzeitig zur Heimatlichen Bücherbörse im Dezember auf dem Markt erscheinen.

(spe)