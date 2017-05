Erkelenz: A 61: RWE beginnt mit Bohrungen

RWE Power beginnt voraussichtlich am Montag mit Bohrungen auf der Autobahn 61 zwischen den Kreuzen Wanlo und Jackerath. Damit wird - wie berichtet - deren tagebaubedingter Abriss vorbereitet. Für die Bohrungen wird abschnittsweise eine der drei Fahrspuren gesperrt.

Um Staus zu vermeiden, soll dies nach Möglichkeit außerhalb der Stoßzeiten stattfinden. "Wir bitten die Verkehrsteilnehmer um Verständnis", erklärt RWE-Pressesprecher Guido Steffen.

Ein beauftragtes Unternehmen wird Vertikalbohrungen in das Erdreich des stellenweise zehn Meter hohen Autobahndamms vortreiben. Die halbe Million Kubikmeter Erdmassen wurde vor etwa 40 Jahren aufgeschüttet und sollen jetzt erkundet werden. Dies ist für die sogenannte Rückbauplanung wichtig. Beim Schürfen im Böschungsbereich war man laut Bergbautreibendem auf Betonstücke gestoßen, die auf dort verkippten Bauschutt hindeuten. "Das ist an sich nichts Schädliches oder Ungewöhnliches, da man oft beim Bau von Dämmen oder Lärmschutzwällen an Verkehrswegen solches Material verbaut", erklärt Steffen. "Doch nach unseren Planungen soll der Autobahndamm ab Herbst 2018 durch einen großen Schaufelradbagger abgeräumt werden." Das sei kostengünstiger als der Abbau durch kleine Erdbaugeräte, wie man sie von normalen Baustellen kenne. Zu diesem Zeitpunkt wird der Nord-Süd-Verkehr bereits über die neue, sechsspurige A 44 zwischen den Kreuzen Jackerath und Holz rollen.

Quelle: RP