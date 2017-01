Veranstaltungs-Tipps: Abend im Zeichen der Filmmusik

Der Musikverein Eintracht Birgelen präsentiert zum 49. Mal sein Winterkonzert. Thema in diesem Jahr: Ohrwürmer aus bekannten Spielfilmen.Von Michelle Kämpfer

Was wären die großen Hollywood-Filme ohne Filmmusik? Würde man sich Jahrzehnte später noch an diese Filme erinnern, ohne die berühmten Soundtracks im Ohr zu haben? Wohl kaum. Der Musikverein "Eintracht" Birgelen möchte am Samstag, 21. Januar, 19.30 Uhr, beim Winterkonzert in der Aula des Hückelhovener Gymnasiums Filme wieder in Erinnerung rufen.

Das Winterkonzert findet bereits zum 49. Mal statt, in der Aula jetzt zum 25. Mal. Dirigent Jan van Hulten hat zusammen mit dem Musikrat wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Dazu gehören unter anderem Highlights aus bekannten Filmen wie "Polar Express". Actionfans werden sich sicherlich an den Titelmelodien aus "James Bond" oder "Star Wars" begeistern, letzteres gehört zu den Stücken, die das Jugendorchester unter der Leitung von Michael Dilsen erarbeitet hat. Auch Romantiker können bei "Tara's Theme" aus dem Klassiker "Vom Winde verweht" auf ihre Kosten kommen.

Ein Höhepunkt ist sicherlich die bewegende Titelmelodie aus "Schindlers Liste". Während der Verein das Stück in kleiner Besetzung begleitet, steht die erst 13-jährige Violinistin Celina Nenninger im Mittelpunkt, die Preisträgerin vieler Wettbewerbe ist. Die Schülerin der Kreismusikschule hat beispielsweise am Bundeswettbewerb "Jugend musiziert", am "Karel-Kunc-Kammermusikwettbewerb" und am internationalen "Max-Bruch-Musikwettbewerb" teilgenommen. Bereits seit ihrem sechsten Lebensjahr hat sie solistische und kammermusikalische Auftritte. Während sie die achte Klasse des Cornelius-Burgh Gymnasiums in Erkelenz besucht, studiert Celina seit 2016 Violine zudem am "Pre-College Cologne" in Köln. Außerdem ist sie Mitglied im Landesjugendorchester NRW. Ihre Verbindung zu "Schindlers Liste" entstand bei einem Konzert ihres Lieblingsgeigers Itzhak Perlman. Um sich vorzubereiten, schaute sie sich natürlich den Film an. Der Violinenpart selber sei dabei nicht so schwer, die Anforderung läge vielmehr darin, die tiefen Emotionen zum Ausdruck zu bringen, sagt Celina. Man darf gespannt sein, wie gut ihr und dem Verein das gelingt.

Karten für zehn Euro (Schüler sechs Euro) gibt es unter anderem hier: Schreibwaren Kryjom Birgelen, Media-Ecke Kunath Wassenberg, Reisebüro und Schreibwaren Hansen Hückelhoven, Buchhandlung Gollenstede Heinsberg, telefonisch unter 02432 5320 und bei Mitgliedern des Musikvereins - natürlich auch an der Abendkasse. Es wird auch wieder einen kostenlosen Bustransfer um 18 Uhr vom Marktplatz in Birgelen geben.

