Erkelenz: Aktivisten wollen Sachverständigen

Nach Tagebauprotesten im August 2015: In einem Verfahren wegen Hausfriedensbruchs, der einer Studentin aus Münster (24) vorgeworfen wurde, wurden ihr gestern 20 Sozialstunden auferlegt. Von Kurt Lehmkuhl

Mit der vorläufigen Einstellung für sechs Monate endete am Amtsgericht Erkelenz gestern ein Verfahren wegen Hausfriedensbruchs, der einer 24-jährigen Studentin aus Münster vorgeworfen worden war. Die junge Frau muss allerdings 20 Sozialstunden leisten, so der Richter in seinem Beschluss.

Die Staatsanwaltschaft hatte der jungen Frau vorgeworfen, während der Protestaktion "Ende Gelände" am 15. August 2015 widerrechtlich das Gelände des Braunkohletagesbaus Garzweiler betreten zu haben. Einen entsprechenden Bußgeldbescheid hatte die Studentin der Soziologie und Politikwissenschaften abgelehnt. Nunmehr hatte sie sich wegen des Vorwurfs des Hausfriedensbruchs gerichtlich zu verantworten.

An diesem Samstag im August des vergangenen Jahres es lief in Lützerath das sogenannte Klimacamp des Bündnisses "Ende Gelände" - hatten nach damaligen Polizeiangaben 30 Aktivisten im Tagebau den Bagger 261 besetzt und waren insgesamt 805 Personen in die Grube geklettert. Es hieß, dass fast 800 Strafanzeigen gestellt worden seien. Mit den Aktionen war der Betrieb bei RWE Power weitgehend stillgelegt worden. Eine Kundgebung und Demonstration in Immerath (alt) mit rund 800 Teilnehmern war hingegen friedlich verlaufen.

Nach ersten Fällen im vergangenen Jahr stand gestern die 24-jährige Studentin aus Münster in Erkelenz vor Gericht. Das Bündnis "Ende Gelände" berichtete von zurzeit "etwa 50 Strafverfahren gegen Aktivisten, die im August 2015 am Klimacamp und der Besetzung des Tagebaus Garzweilers beteiligt waren". Nach einer Sitzungsunterbrechung, die durch das Stellen eines Beweisantrages der Verteidigung erforderlich geworden war, einigten sich Richter, Staatsanwaltschaft und Angeklagte auf den ausgesprochenen Beschluss.

Zuvor hatte die Studentin in einer verlesenen Erklärung ihr damaliges Handeln als Aktion des zivilen Ungehorsams bezeichnet, mit der gegen die katastrophalen Auswirkungen des Tagebaus Garzweiler II protestiert werden sollte. Rund 1500 Menschen aus ganz Europa hätten sich an diesem Protest beteiligt. Sie selbst habe sich auf das Tagebaugelände begeben, um dort ein Kamerateam aus Kanada zu begleiten.

Ihr Verteidiger forderte die Hinzuziehung eines Sachverständigen, der darstellen sollte, welche verheerenden Folgen die Nutzung der fossilen Brennstoffe im Allgemeinen und die Nutzung der Braunkohle durch RWE Power im Besonderen für das Klima, die Umweltzerstörung und die Erderwärmung habe. Dann könne durch eine Güterabwägung festgestellt werden, dass die Angeklagte in ihren Grundrechten tangiert und ihre Aktion als Nothilfe oder Notwehr zu bewerten sei.

Dazu kommt es in diesem Verfahren nach der Einigung nicht, möglicherweise wird der entsprechende Beweisantrag aber bei den noch anstehenden Prozessen wieder zum Thema werden.

