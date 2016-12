Erkelenz: Als Lebensmittel-Spezialist geehrt

Wurstwaren Esser beim Mettwurst-Cup des Fleischerverbandes NRW und mit dem Landesehrenpreis für Lebensmittel ausgezeichnet.

Andreas Speen (spe) leitet die Redaktion der Rheinischen Post in Erkelenz.

Ihr Name

Mit dem Landesehrenpreis für Lebensmittel NRW werden hohe Produktqualität von Lebensmitteln und besonderes Engagement von Unternehmen ausgezeichnet. Jetzt ist damit der in Erkelenz-Lövenich ansässige Wurstspezialist Esser ausgezeichnet worden. Der nordrhein-westfälische Landwirtschafts- und Verbraucherschutzminister Johannes Remmel übergab in einer Feierstunde die Urkunde an Karl-Heinz Esser und dessen Sohn Max.

Grundlage für die Verleihung des Preises sind Gold-Auszeichnungen der Produkte durch die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft (DLG), die Ergebnisse der Lebensmittelüberwachung sowie die Bereitstellung von Ausbildungsplätzen. Auch die Nachhaltigkeit spielt eine Rolle. "Wir freuen uns über die Auszeichnung, die nicht nur unseren Produkten gerecht wird, sondern auch zeigt, dass wir zukunftsorientiert und qualitätsbewusst arbeiten", teilte Firmenchef Karl-Heinz Esser nach der Preisverleihung in einer Pressemitteilung mit.

Kurz zuvor war Esser auch in einem weiteren Wettbewerb ausgezeichnet worden. Beim sogenannten Mettwurst-Cup des Fleischerverbandes Nordrhein-Westfalen konnte das Team von Wurstspezialitäten Esser für seine Gold-Auszeichnung in allen zugelassenen Kategorien zusätzlich noch einen Pokal-Teller als Anerkennung für Vielfalt und beste Qualität mit nach Hause nehmen.

(spe)