Erkelenz: Amtszeit 2.0 - einmal jeck, immer jeck

Prinz Michael I. und Prinzessin Ute I. bleiben der EKG von 1832 treu: Zum zweiten Mal zogen sie stolz in die Stadthalle ein, in der die Blau-Weißen ihre Galasitzung feierten. Von Anke Backhaus

Die Uhr zeigte Samstagnacht bereits 0.45 Uhr an, als Sitzungspräsident Helmut Jopen die Galasitzung 2017 der Erkelenzer Karnevalsgesellschaft von 1832 schloss und gemeinsam mit der Traditionellen Funkengarde Blau-Weiß der EKG von der Bühne zog. Davor standen knapp sechs Stunden Start in den Sitzungskarneval der Gesellschaft. Und mittendrin zwei ganz bekannte Gesichter: Prinz Michael I. und Prinzessin Ute I. stehen nach der Session 2015/2016 erneut an der Spitze der EKG, Amtszeit 2.0 quasi - und das mit ebenso viel guter Laune. Kein Wunder also, dass das Motto dieser zweiten Amtszeit Seiner Tollität und Ihrer Lieblichkeit lautet "Einmal jeck, immer jeck".

Das alte und neue Erkelenzer Prinzenpaar blieb übrigens nicht allein. Zu später Stunde gab sich das Prinzenpaar der Stadt Mönchengladbach die Ehre. Prinz Norbert Bude, der frühere Oberbürgermeister Mönchengladbachs, und seine Prinzessin Brigitte Gersmann fühlten sich sichtlich wohl in der Erkelenzer Stadthalle.

Fürs Programm der Galasitzung hatte die EKG viel Prominenz gewinnen können. Einer der prominentesten Gäste war wohl Hastenraths Will (Christian Macharski), meinungsstarker Landwirt aus dem Südkreis Heinsberg, machte schnell deutlich, "dass ich Sie nicht mit schwere Themas belaste", wie Will ankündigte. Das Sprachrohr des kleinen Mannes bewies seine hervorragende Kenntnis über Erkelenz, Donald Trump und Twitter und die AFD, "die Alternative für Doofe".

Feingefühl für Politisches, und in dieser Hinsicht sind Carsten Forg und Roland Jansen die Experten schlechthin, präsentierte "Et Zweijestirn", das unverhohlen den beim Publikum so beliebten bissigen Blick aufs politische Geschehen lenkte. Gelungen!

Sehr monumental geriet dieses Mal der Auftritt der "Bajaasch", der Hausgarde der EKG. Kein Geringerer als Graf Reinald II. von Geldern (Meinhard Schwark) schritt würdevoll auf die Bühne, um dann sein Entsetzen darüber kundzutun, was aus seiner altehrwürdigen Burg geworden ist. "Das Dach des Prinzengarde-Hauses habt Ihr mit Gold eingedeckt, meine Burg dagegen unter einem Dach aus Blech versteckt" echauffierte sich Reinald. Interessant war dann, wie gut Reinald über die Jahrhunderte hinweg sein Erkelenz im Blick gehalten hat.

Highlights der Sitzung setzten schließlich auch Änne aus Dröpplingsen, Feuerwehrmann Kresse, Jörgs verrückte Promiwelt und vor allem auch die beiden großen Corps der EKG - die Prinzengarde zu Beginn und die Funkengarde zum Finale begeisterten das gut aufgelegte Publikum.

Quelle: RP