Erkelenz: Biwak und mehr: Beim "Wenk" rappelt die Hütte

Für die Jecken in der Region fangen die Feiertage jetzt an, so auch in Venrath: Für Sonntag, 8. Januar, lädt die KG "Venroder Wenk" zum Biwak in den Saal Lanfermann-Oellers, Kuckumer Straße, ein. Los geht's pünktlich um "elf vor elf" - der Eintritt ist frei.