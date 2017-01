Erkelenz: Börsenspiel für guten Zweck

Im Kreis Heinsberg hat beim Planspiel Börse der deutschen Sparkassen das Bischöfliche Gymnasium St. Ursula in Geilenkirchen besonders gut abgeschlossen. Unter den fünf Erstplatzierten war diese Schule mit gleich zwei Gruppen vertreten - auf dem ersten und vierten Platz. Besonders gut hat aber auch das Maximilian-Kolbe-Gymnasium aus Wegberg abgeschnitten, das in der Nachhaltigkeitswertung auf den ersten Rang kam.

Donnerstagabend wurden die Sieger des Planspiel Börse 2016 in der Hauptstelle der Kreissparkasse Heinsberg in Erkelenz ausgezeichnet. Zuvor aber erfuhren die Schüler sowie deren Eltern und Lehrer noch Hintergründiges zum Börsengeschäft, erzählt von Robert Küppers, dem Direktor des Filialkundengeschäfts. Deflation, Inflation, Wachstum der Weltwirtschaft. Seit jeher sind das für Bänker bekannte Begriffe - in den vergangenen Jahren ist ein neuer hinzugekommen, wozu Küppers erzählte: "Hätte ich vor 25 Jahren an der Universität das Wort Negativzins benutzt, wäre ich vom Professor rausgeworfen worden. Heute würde ich rausgeschmissen, wenn ich dieses Wort nicht kennen würde."

Trotz des derart veränderten Finanzumfeldes ist es den Teilnehmern am Planspiel Börse gelungen, innerhalb kurzer Zeit Gewinne zu machen. Zumindest den Siegern. Aus einem 50.000-Euro-Startkapital machten die Erstplatzierten 53.886,25 Euro, indem die Gruppe "The Walking Money" auf Automobil-Aktien und Aktien von Unternehmen für kontaktloses Bezahlen via Smartphone-App setzte. Bundesweit errang sie damit Platz 815 des Börsenspiels der Sparkassen.

Auf den Plätzen folgten das Kreisgymnasium Heinsberg, die Städtische Realschule Heinsberg sowie auf Platz fünf das Berufskolleg Erkelenz. Maik Diehl, Alina Aretz, Tobias Gärtner und Nicolas Meisel, betreut von Lehrer Hartmut Bender, setzte auf Facebook und Amazon. Mit Unternehmen, die sich einem Nachhaltigkeitskodex verpflichtet haben, hatten derweil Carl und Thomas Krutmann, Frederik Augustyniak, Tobias Hübertz und Philipp Huget Erfolg, die am Wegberger Gymnasium von Steffen Friedrich betreut wurden und die den Nachhaltigkeitspreis gewannen, der wie der erste Platz mit 500 Euro dotiert ist.

Mit den Schülern freuten sich auch sechs Vereine und Initiativen. Die Kreissparkasse Heinsberg spendete an sie in derselben Höhe der Gewinnsummen. Die Schüler hatten festlegen dürfen, wer bedacht werden sollte: Förderverein Abbé George, IG Hilfe für krebskranke Kinder, Caritasverband Region Heinsberg, Malteser Hilfsdienst und DKMS.

