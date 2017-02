Erkelenz: "Brötchentaste" scheidet die Geister

Andreas Speen (spe) leitet die Redaktion der Rheinischen Post in Erkelenz.

Ein alter politischer Streit ist in Erkelenz neu entflammt über die Frage: Soll es in der Innenstadt an den Parkscheinautomaten eine "Brötchentaste" geben, die ein kostenfreies Parken von 15 Minuten ermöglicht? Bürgerpartei, Grüne, SPD, Freie Wähler/UWG und FDP haben dazu einen gemeinsamen Antrag an den Stadtrat gestellt, den der Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung nun erstmals diskutierte, und das kontrovers.

Wie der Vorstoß enden wird, blieb am Dienstagabend offen, weil offenbar nicht alle Mitglieder der Antragsteller hinter der Idee zu stehen scheinen. In diesem Ausschuss jedenfalls gab es eine kleine, CDU-getragene Mehrheit gegen die "Brötchentaste". Heute beschäftigt sich der Hauptausschuss mit dem Thema und am kommenden Mittwoch abschließend der Stadtrat. Verbunden mit der Einführung der "Brötchentaste" machen die Antragsteller außerdem den Vorschlag, die Zeit- und Gebührenintervalle der Parkscheinautomaten einfacher und übersichtlicher zu gestalten und die Taktung auf zehn Cent für zehn Minuten umzustellen. Sie versprechen sich von der Einführung einer "Brötchentaste" eine Stärkung der Innenstadt, machte nicht zuletzt Karl-Heinz Frings von der Bürgerpartei im Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung deutlich: "Die Innenstadt von Erkelenz verwaist, und dagegen wir müssen uns etwas überlegen."

Dass die "Brötchentaste" kein geeignetes Mittel darstellt, um die Innenstadt zu beleben, hielt die CDU entgegen. Diese führe zu gehetzten Kunden, die ein Geschäft ansteuerten, alle anderen Angebote aber nicht wahrnähmen, erklärte Peter London. Klaus Füßer hinterfragte, ob es politisch gewollt sei, "den Kunden, der lange bleibt, mit einer 20-prozentigen Preiserhöhung dafür heranzuziehen, dass andere ohne Kosten kurz in die Innenstadt kommen und schnell wieder weg sind?" Und Thomas Eickels ergänzte, dass ihn "der Antrag von Parteien verwundert, die sonst die Autos aus der Innenstadt haben wollen". Die "Brötchentaste" bringe Hektik ins Stadtzentrum. Das wolle seine Fraktion nicht. Für die SPD wiederum konterte Ferdinand Kehren, dass die CDU mit ihrer Haltung "bestimmte Personengruppen aus der Innenstadt halten wolle". Seiner Fraktion gehe es bei ihrer Zustimmung zu diesem autofahrerfreundlichen Vorhaben darum, "alle Interessen gleich zu berechtigen". Gar kein Verständnis für die CDU-Haltung zeigte Frings. "Der Gewerbering Erkelenz möchte diese ,Brötchentaste', und er will 7000 Euro für deren Einführung hinzugeben", erklärte er zu den von der Stadtverwaltung prognostizierten rund 12.000 Euro Installationskosten und gab die Frage in die noch folgende politische Diskussion weiter: "Für die verbleibenden 5000 Euro wollen wir streiten?"

Die Stadtverwaltung übrigens lehnt die "Brötchentaste" ab. Erster Beigeordneter Dr. Hans-Heiner Gotzen machte deutlich, dass sich an der schon in der Vergangenheit ablehnenden Haltung nichts geändert habe. Er halte es "für eine Utopie zu glauben, dass sich jemand für kurzzeitiges Parken einen Parkschein ziehen wird". Auch sehe die Stadt Erkelenz in der "Brötchentaste" keine Antwort des Einzelhandels auf die Konkurrenz auf der grünen Wiese.

Vielmehr sollten mehr gemeinsame Anstrengungen unternommen werden, die mehrheitlich heute schon kostenfreie Parkplatzsituation im Stadtzentrum positiv zu vermarkten, sagte Gotzen: "Immerhin werden lediglich 700 der 2000 Parkplätze bewirtschaftet." Weil es aber ein Für und Wider zur "Brötchentaste" gebe, mache die Stadtverwaltung keinen Beschlussvorschlag.

Quelle: RP