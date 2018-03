später lesen Erkelenz Brunnen mit bunten Eiern geschmückt FOTO: Ruth Klapproth FOTO: Ruth Klapproth 2018-03-22T18:42+0100 2018-03-23T00:00+0100

Erkelenz (spe) Zum 22. Mal ist vor dem Alten Rathaus der Erkelenzer Osterbrunnen geschmückt worden - gestern allerdings zum ersten Mal im Regen. 183 Kinder aus acht Kindergärten hatten zuvor Eier bunt bemalt und an Ketten zusammengeknüpft, die sie anschließend dort an ein begrüntes Gestell anbringen durften. Gemeinsamen sangen die Kinder dabei Lieder wie "Stups, der kleine Osterhase", wobei sie von Theo Schläger an der Gitarre und dem Lövenicher Kinderchor begleitet wurden. Als Dank für ihren Einsatz erhielten die Kinder bunt bemalte Eier des Gewerberings, Süßwaren der Feinbäckerei Otten sowie Osterhasen-Buttons.