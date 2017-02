Erkelenz: Bürgermeister begrüßt Familie Karneval

Schlag auf Schlag ging es zu bei der Präsentation der Gesellschaften während des Prinzenempfangs in der Erkelenzer Burg. Die Gruppen wurden vorgestellt von einem "tollen Bürgermeister", wie EKG-Vorsitzender Franz Rick sagte. Von Kurt Lehmkuhl

Voll war es beim Prinzenempfang in der Erkelenzer Burg, zu der Bürgermeister Peter Jansen die Karnevalsgesellschaften aus dem Stadtgebiet eingeladen hatte - und "toll". Jansen begrüßte die "tolle, große Familie Karneval" mit den "tollen Tollitäten", unter denen auch das "tolle Prinzenpaar aus dem Bundestag", Norbert Spinrath (SPD) und Wilfried Oellers (CDU), weilte. Schlag auf Schlag ging es zu bei der Präsentation der einzelnen Gesellschaften und Gruppierung, die von einem "tollen Bürgermeister", wie der EKG-Vorsitzende Franz Rick sagte, vorgestellt wurden.

Den Auftakt machten einige der "tollen Wiederholungstäter". Das EKG-Prinzenpaar Michael I. und Ute I., übernahm im zweiten Jahr hintereinander die Narrenherrschaft. Auch in ihrem Namen dankte Rick der Verwaltung für die "tolle Unterstützung", die sie den Karnevalisten gewähre. Jansen nahm den Faden gerne auf und bezeichnete die Karnevalsgesellschaften als "Kitt", der mit Humor die Gesellschaft zusammenhält. "Der Karneval bringt das Lachen in die Welt."

Nach der EKG machten die "Flotte Theke" mit dem Prinzenpaar Roland I. und Hannelore I. und die Freunde von der Brückstraße mit dem Dreigestirn Fürstin Janina I., Jungfrau Carmen IV. und Bauer Maren II. ihre Aufwartung. Nicht ganz so toll findet die Vereinsgemeinschaft Granterath die Session. Sie feiert ihren 40. Geburtstag und muss auf ihren Zug verzichten, wie der Vorsitzende Karl Mones bedauerte. "Wir sind finanziell und personell dieses Mal dazu nicht in der Lage."

Viermal so alt wie die Freunde aus Granterath ist die KG Katzeköpp aus Katzem, die im 160. Jahr ihres Bestens mit einer Premiere aufwartete: Zum ersten Mal haben die Katzeköpp ein Frauendreigestirn, deren Mitglieder Prinzessin Iris I., Jungfrau Renate und Bäuerin Gerlinde allesamt schon in anderen Funktionen als Tollitäten aktiv waren.

Mit 8 x 11 Jahren viel jünger ist die Karnevalsgesellschaft Knallköpp Golkrath mit Markus I. und Anke I., Klein, aber fein, so will die KG das Brauchtum Karneval in die Welt hinaustragen, versicherte Präsident Wolfgang May. Da stimmte die KG Lövenicher Hoppesäck gerne ein. "Wir bleiben unserer Tradition treu und hoffen auf eine gute Zukunft", versicherte nicht nur Soloprinz Josef I.

Den Prinzenempfang bezeichnete Frank Salewski von der KG Gerderhahn als "tolle Tradition". Er kam mit Wiederholungsprinz Georg I. und Gudrun I.. Ein Silberprinzenpaar lenkt die närrischen Geschicke in Venrath: Heike und Ulrike sind nach 25 Jahren wieder an die Spitze der KG getreten. Der Wenk ist stolz, endlich wieder ein komplettes Prinzenpaar und ein Kinderprinzenpaar zu haben, so Präsident Jupp Gormanns. Er sieht das Brauchtum Karneval als Chance des Miteinanders. "Die einen werden weggebaggert, die anderen haben ein Loch vor der Tür. Da müssen wir zusammenhalten."

Das gilt auch für die Immeroder Seckschürger mit dem Prinzenpaar Peter und Ina. Aber das gilt auch für die traditionsreiche KüKaGe de Japstöck Kückhoven mit dem wortgewaltiger Wiederholungsprinz Norbert III. mit Prinzessin Gaby II. an seiner Seite. "Es war selten so lustig", so lautete sein Fazit des Prinzenempfangs. Er schaut, wie viele seine Vorredner zuversichtlich in die Zukunft des Karnevals. "Die Zeit der Jungen bricht an, und sie werden ihre Sache gut machen."

Quelle: RP