In Erkelenz zogen die Narren an Rosenmontag 2017 durch die Straßen. weniger

In Erkelenz zogen die Narren an Rosenmontag 2017 durch die Straßen.

Die Uhr beziehungsweise der Wecker tickt in Erkelenz. weniger

Die Uhr beziehungsweise der Wecker tickt in Erkelenz.

Sehen Sie weitere Bilder des jecken Treibens in Erkelenz im Folgenden. weniger

Sehen Sie weitere Bilder des jecken Treibens in Erkelenz im Folgenden.

Weitere Bilder aus Holzweiler und Vennrath sehen Sie weiter hinten in der Bilderstrecke. weniger

Weitere Bilder aus Holzweiler und Vennrath sehen Sie weiter hinten in der Bilderstrecke.

Hier eine Gruppe "Coffees to go" in Holzweiler.