Erkelenz: Der Bedarf wird immer größer

Die Erkelenzer Tafel hat Weihnachtspakete an ihre Kunden ausgegeben. So groß wie in diesem Jahr war der Andrang noch nie, sagen die Tafel-Mitarbeiter, die sich seit zehn Jahren um bedürftige Menschen in Erkelenz kümmern. Von Anke Backhaus

Die Pakete stapeln sich überall. Die meisten sind hübsch mit weihnachtlichem Geschenkpapier verpackt. Manfred Fröhlich ist mal wieder froh, dass sich die Erkelenzer so spendenfreundlich gezeigt haben, denn: Lebensmittel beinhalten die Pakete, deren Empfänger die Kunden der Erkelenzer Tafel sind. Jetzt ist großer Ausgabetag gewesen. Manfred Fröhlich, der Vorsitzende des Tafelvereins, zählt die Menschen schon gar nicht mehr, die auf dem Platz vor der Eingangstür der Tafel an der Krefelder Straße warten. Fröhlich weiß: "Es werden jedes Jahr mehr."

Umso besser, dass sich die Tafelmitarbeiter auf die Menschen verlassen können, die aus der privaten Motivation heraus Päckchen packen oder in gemeinschaftlichen Initiativen dafür sorgen, viele Lebensmittelspenden für Pakete zusammenzubekommen. Auch diverse lokale Unternehmen sind es, die die Spenden für die bedürftigen Menschen mit Transportern zur Tafel bringen. "Es ist toll, wie sich die Menschen einsetzen und sich sogar die Mühe machen, die Pakete so schön zu verpacken. Das ist schon bewundernswert", merkt Manfred Fröhlich an.

Zehn Jahre geht das nun schon so. Vor zehn Jahren setzte sich Manfred Fröhlich mit dem Ende seiner beruflichen Laufbahn auseinander, suchte für seinen anstehenden Ruhestand eine sinnvolle Beschäftigung. "Ich wollte mich ehrenamtlich im sozialen Bereich engagieren. So kam es dann zur Hospitation bei der Hückelhovener Tafel", erinnert er sich. Im Verbund mit der Hückelhovener Tafel gründete sich schließlich die Tafel in Erkelenz, die seit fünf Jahren ein eigenständiger Verein ist. 32 Mitarbeiter helfen derzeit bei der Erkelenzer Tafel tatkräftig mit, 80 Prozent davon sind Ehrenamtliche der ersten Tafel-Stunde. Gab es vor zehn Jahren schon genug für die ehrenamtlichen Mitarbeiter zu tun, so erledigt die Tafel heute längst einen Vollzeit-Job. "Jedes Jahr steigt die Anzahl derer, die auf Unterstützung angewiesen sind. Vor allem ist ein Wandel erkennbar", bilanziert Fröhlich. Der Wandel sei gut im Gesamtbild der Kunden auszumachen. Denn, so Fröhlich, seit geraumer Zeit kommen auch Flüchtlinge zur Tafel. Dass damit auch Barrieren in der Kommunikation entstanden sind - daraus macht Manfred Fröhlich keinen Hehl. "Wir mussten zusehen, wie wir es schaffen können, uns gegenseitig zu verstehen. Darum sind wir Professor Dr. Helmut Janssen sehr dankbar. Seit einem dreiviertel Jahr macht er Sprachkurse." Konkret heißt das: Der frühere Hochschullehrer macht auf Initiative der Tafel die Flüchtlinge mit wesentlichen Begriffen vertraut, mit denen sie im Alltag konfrontiert sind. Im Frühjahr sollen die Kurse weitergehen.

Während Manfred Fröhlich erzählt, richtet er seinen Blick wieder auf die Weihnachtspäckchen. "Falls welche übrigbleiben, können wir sie noch in den ersten Wochen des neuen Jahres nutzen und an die Kunden ausgeben." Das haben die Tafel-Mitarbeiter bislang jedes Jahr so gemacht. Weil der Andrang jedoch so groß gewesen ist, steht noch nicht fest, wie lange die Tafel mit den verbliebenen Paketen auskommen wird.

