Erkelenz: Eine ganz närrische Prinzenfamilie

Bei der KG "Knallköpp" Golkrath geht es auf dem Narrenthron in dieser Session sehr familiär zu: Familie Kehren regiert im Quintett. Zu Vater Markus und Mutter Anke gesellen sich die drei gemeinsamen Kinder Elias, Laura und Hanna hinzu. Von Daniela Giess

Ihre Bewerbung - ganz traditionell auf einem Bierdeckel - reichten sie schon 2012 ein. Für Seine Tollität Markus und Ihre Lieblichkeit Anke (Ehepaar Kehren) stand fest: Das Prinzenzepter wollten sie in der Jubiläumssession der Golkrather Knallköpp schwingen.

Die Gesellschaft, die zurzeit ihr 88-jähriges Bestehen feiert, nahm das Angebot des fidelen Paares - er Finanzbeamter, sie Hausfrau - gerne an. Denn Markus und Anke Kehren treten nicht allein in Erscheinung, wenn sie die Golkrather Karnevalisten repräsentieren. Zum Geburtstag der Traditionsgesellschaft hat eine fünfköpfige Karnevalsfamilie den Narrenthron bestiegen.

Alle sind so richtig schön jeck. Mama Anke (34), die 1991 als Kinderprinzessin im benachbarten Gerderhahn Furore machte und sich viele Jahre für Showtanz und Garden begeisterte, Papa Markus (33), 1992 Kinderprinz in Golkrath, 1999 Mitglied des Dreigestirns und 1995 Gründungsmitglied der Musiktruppe Tröteköpp, Töchterchen Laura (7) als Kinderprinzesschen, Söhnchen Elias (9) als Kinderprinz und Hanna (6) als Pagin.

"Zurzeit sind wir jedes Wochenende auf Achse", erzählt Prinz Markus, dessen Eltern Ferdi und Gertrud Kehren 1998 das Prinzenamt bei den Knallköpp übernahmen. Als närrisches Gefolge hat Anke Kehren ihre Geschwister "verpflichtet": ihre Brüder Frank und Ralf von der Forst, ihre Schwägerin Sahra, ihre Schwester Katrin Thode mit Ehemann Torsten sowie Töchterchen Alina (drei Jahre) als Nachwuchs-Pagin.

Das jecke Sessionsmotto lautet: "Seit 8 x 11 Joar, von Charleston bis Pop, so lang simmer in Jolkere all bekloppt". Denn im Stil der 1920er Jahre wird am 4. Februar ab 19.11 Uhr bei der großen Carnevale-Royal-Party in der Mehrzweckhalle ausgelassen gefeiert. Im Programm sind unter anderem Schmitz Backes, das Duo Nightlife, die Röbedeuker und die Tanzgarde Stürzelberg vorgesehen. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf zum Preis von 15 Euro bei Lutz Eckardt, Am Kloster 15, sowie beim Möhnehängen am 21. Januar, 11.11 Uhr, an markanten Gebäuden im Ort und an der Prinzenresidenz Terreicken 82. Zusätzlich können Buffetkarten zum Preis von 12,50 Euro erworben werden. Unter dem Motto "Remember 1929" wollen die Knallköpp mit Gästen an die Vereinsgründung erinnern.

Kleine Karnevalisten kommen bei der Kindersitzung am 18. Februar, 14.11 Uhr, auf ihre Kosten. Einlass ist ab 13 Uhr. Mit dem Altweibertreiben wird am 23. Februar der Straßenkarneval offiziell eingeläutet. Um 10 Uhr wird an der Grundschule in Houverath gestartet, eine halbe Stunde später ist der Golkrather Kindergarten das Ziel der Prinzenfamilie und der Jecken. Zum geselligen Treiben versammelt man sich ab 11.11 Uhr an der Prinzenresidenz. "Jeck op Kölsch" ist am 24. Februar, 20 Uhr (Einlass ab 19.30 Uhr), in der Mehrzweckhalle angesagt. DJ Olli sorgt dabei für ausgelassene Stimmung.

Der Rosenmontagszug bewegt sich am 27. Februar ab 11.11 Uhr durch den Ort. Aufstellung ist an der Baumschule Hallen, Terreicken. Der närrische Ausklang der Session findet im Anbau der Mehrzweckhalle statt.

Quelle: RP