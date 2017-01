später lesen Glatte Straßen in NRW Auto überschlägt sich in Erkelenz FOTO: Uwe Heldens Teilen

Twittern





2017-01-05T08:35+0100 2017-01-05T08:16+0100

Wegen der kalten Temperaturen sind viele Straßen in Nordrhein-Westfalen glatt. Deswegen hat es schon einige Unfälle gegeben. In Erkelenz ist am frühen Donnerstagmorgen ein Auto von einer glatten Straße abgekommen und hat sich überschlagen.