2016-12-29T08:33+0100 2016-12-29T07:37+0100

Bei einem Unfall in Erkelenz wurden am Mittwochabend eine Person schwer, zwei weitere leicht verletzt. Drei Fahrzeuge waren an dem Zusammenstoß beteiligt.