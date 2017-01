In Erkelenz, Hückelhoven und Wegberg horchen die Kaufleute auf: Der Vorstoß der Gewerkschaft Verdi, gegen verkaufsoffene Sonntage zu klagen, bereitet Sorgen. Zunächst wird aber mit den geplanten Sonntagen gerechnet. Von Anke Backhaus

Die Gewerbetreibenden im Erkelenzer Land sind in Sorge. Grund ist die Gewerkschaft Verdi, die mit Klagen gegen verkaufsoffene Sonntage in großen Städten für Furore gesorgt hat. Auch in der Region sind solche Kaufsonntage ein guter begleitender Aspekt vieler Feste und Veranstaltungen, welche in den Kommunen Jahr für Jahr auf die Beine gestellt werden. Zum Hintergrund: Verdi-Klagen sorgten Anfang Januar schon für gestrichene Kaufsonntage, etwa in Mülheim an der Ruhr und in Oberhausen. Verdi geht es um den besonderen Schutz der Sonntagsruhe.

Auch wenn es sich hierbei um größere Städte handelt - die Kaufleute in Erkelenz, Hückelhoven und Wegberg sehen viel Gesprächsstoff und Handlungsbedarf. Beim Gewerbering Erkelenz etwa wurde deswegen sogar ganz kurzfristig eine Vorstandssitzung einberufen, bestätigte Vorsitzender Hans Kühle. "Zunächst einmal sind wir der klaren Meinung, dass erfolgreiche Veranstaltungen wie der Kulinarische Treff, um mal ein Beispiel zu nennen, das Hauptargument sind, begleitend dazu verkaufsoffene Sonntage zu veranstalten. Einen solchen Kaufsonntag betrachten wir dabei als gutes ,Anhängsel'." Die Kombination habe sich über Jahre hinweg bewährt. Kühle erklärte weiter: "Das sind doch etablierte Veranstaltungen mit viel Tradition, die viele Besucher anlocken. Auf Erkelenz bezogen erwarten wir mit der neuen Grillmeisterschaft im Frühjahr ein weiteres Highlight." Der Gewerbering sei daher vorsichtig optimistisch und vorbereitet. Der Vorstand habe entsprechende Schriftstücke bei der Stadt Erkelenz und beim Amtsgericht hinterlegt. Dies, so der Gewerbering, sei Präventionsarbeit, vor allem, weil es um Kursfristigkeit gehe: Verdi könne an einem Freitag vor einem geplanten verkaufsoffenen Sonntag diesen kippen.

Genau das liegt nicht nur den Erkelenzern, sondern auch den Gewerbetreibenden der Nachbarstädte Hückelhoven und Wegberg im Magen. "Gerade kleinere Städte führen die betreffenden Sonntage mit viel Tradition durch", sagte Monika Schmitz-Schibbe, die Vorsitzende der Werbegemeinschaft Hückelhoven. Sie unterstrich, abwarten zu wollen, dabei sei ihr ein enger Kontakt zum Rathaus - und hier zum Stadtmarketing - sehr wichtig. "Unsere Termine sind ja bereits mit der Stadt Hückelhoven abgestimmt, darum planen wir zunächst auch damit. Das alles ist ein laufendes Verfahren, so dass wir auch gar nicht mehr dazu sagen können."

Michael Küsters, Vorstandsmitglied der Werbegemeinschaft Wegberg, erklärte, dass es bei den Kaufsonntagen weniger darum geht, Umsatz zu machen: "Vielmehr geht es um die Veranstaltungen, die in der Innenstadt stattfinden. Die Feste, die klassischerweise die Leute in die Stadt ziehen, stehen klar im Vordergrund. Das haben wir der Stadt Wegberg auch so mitgeteilt."

Insgesamt wollen die Gewerbetreibenden in Erkelenz, Hückelhoven und Wegberg, wie deren Verbände auf Anfrage unserer Redaktion übereinsteinstimmend erklären, entspannt bleiben, auch wenn niemand von ihnen die juristische Seite einschätzen will.

