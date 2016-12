Schwerpunkt Jugendlichen Gehör Schenken: Es ist wichtig, auch einmal ruhig zu sein

Jugendarbeit im Wandel

Detlef Bonsack, 53 Jahre alt und verheiratet, betreut seit 26 Jahren die Jugendarbeit in der Evangelischen Kirchengemeinde Erkelenz; zunächst im Jugendheim an der Hermann-Josef-Gormanns-Straße und seit 1995 im ZaK an der Mühlenstraße. Seit 23 Jahren bildet der Diakon und Diplomsozialpädagoge gemeinsam mit Gabi Lanze das Führungsteam im ZaK. Er erkennt den enormen Wandel, den es in der Jugendarbeit gegeben hat. Ein starres Schema oder ein Stundenplan haben längst ausgedient. "Wir müssen uns den Bedürfnissen der Jugendlichen anpassen." Die letzte große Veränderung gab es durch die Einführung der Ganztagsschule, durch die viele Jugendliche, die nach dem Unterricht ins ZaK kamen, jetzt länger an die Schule gebunden sind. "Du musst als Jugendheim flexibel und mobil sein. Du musst da sein, wenn du gebraucht wirst; damit die Jugendlichen jemanden haben, wenn sie einen Zuhörer brauchen."

Das Jugendheim sei ein Ort geworden, an dem Grundbedürfnisse erfüllt werden, an dem es warm ist und wo es Menschen gibt, die zuhören. Und die prompt antworten auf die Frage: "Was gibt es denn heute zu essen?" "Frikadellen mit Kartoffelpüree", antwortet Gabi Lanze trocken. Und wer Hunger hat, murrt nicht und packt an, damit der Tisch schnell gedeckt ist und man kauend zuhören kann, wenn ein anderer redet.