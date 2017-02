Erkelenz: Fideles Trio im Katzeköpp-Fastelovend

Die Galasitzung der Karnevalsgesellschaft "Katzeköpp" Katzem lässt keine Wünsche offen. Von Daniela Giess

Ein restlos ausverkaufter Saal, ein schmuckes Dreigestirn - und ein kunterbuntes Programm mit zahlreichen Knalleffekten: Die traditionelle Galasitzung der Katzeköpp ließ keine Wünsche mehr offen.

Mit Garden, Elferräten und dem Trommler- und Pfeiferkorps zogen "Prinzin" Iris Dürbaum, Jungfrau Renate Schmitz sowie Bäuerin Gerlinde Conen durch die Schar der jecken Untertanen auf die Bühne. Hastenraths Will alias Christian Macharski klärte das begeisterte Publikum über die Möglichkeiten der Völkerverständigung zwischen Lövenich und Katzem auf. Die neun "Klötschköpp"-Musiker verbreiteten mit ihren stimmungsvollen Karnevalsliedern gute Laune.

Einblicke in den nicht immer ganz einfachen Alltag eines Jugendlichen verschafften die Mitglieder der Junioren-Showtanzgruppe. Närrische Ohrwürmer wie "Es war in Königswinter" oder "Ja, die Oma will nach Palma" haben Die drei Colonias bekannt gemacht. In Katzem sorgte das Trio aus der Domstadt (Frank Morawa, Marcus Schmitter, Fred Isenberg) für ein Stück echten Kölner Karneval.

Die Stimmungsband "De Kellerjunges", Büttenredner Edgar Andres aus Belgien als "Ne bonte Pitter", die Erkelenzer Hätzblatt-Musiker sowie die Showtanzgruppe "Knallkatzen" mit tanzbegeisterten jungen Damen aus den Reihen der Golkrather Knallköpp und der Katzemer Katzeköpp, die "Hochzeit im Olymp" feierten, kamen an beim Publikum.

Als Piraten wirbelten die grazilen Herren aus dem Männerballett der KG Katzeköpp über die Bühne. Die Mitglieder der Junioren- und Jugendgarden begeisterten die zahlreichen Zuschauer im Bürgersaal mit ihren schwungvollen Tanzdarbietungen. Wolfgang Conen und Guido Dürbaum führten als Sitzungspräsidenten durch das abwechslungsreiche Programm, das närrische Untertanen wie auch das Katzemer Dreigestirn gleichermaßen beeindruckte.

Noch bis Aschermittwoch wird das fidele Trio durch die Session begleitet von Finanzminister Hans-Josef Schmitz, Björn Conen als Ordensminister, Prinzenführer Hendrik Büren, Tobias Conen als Mundschenk und Zeugwart Frajo Conen

Quelle: RP