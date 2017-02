Erkelenz: Frühstück zum Frauentag

Die Arbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten aus dem Kreisgebiet Heinsberg lädt zum Internationalen Frauentag ein: Bei einem Frühstück in Erkelenz sollen nachhaltige Kontakte geknüpft werden. Anmeldung ist nötig. Von Anke Backhaus

Am 8. März ist Internationaler Frauentag - auch in Erkelenz ist der Tag wichtig, denn am Samstag, 11. März, laden die Gleichstellungsbeauftragten aus dem Kreisgebiet Heinsberg zum Internationalen Frauenfrühstück ein. Die Veranstaltung, die durch den Kreis Heinsberg wandert, findet in diesem Jahr also in Erkelenz statt. Bürgermeister Peter Jansen und die Arbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten aus dem Kreisgebiet Heinsberg stellten nun die Details vor.

In der Mensa des Schulzentrums, Schulring 2-6, findet das Frühstück am Samstag, 11. März, von 9.30 bis 13 Uhr statt. Das Motto lautet "Vielfalt kennenlernen und genießen". Wie Elke Bodewein, die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Erkelenz, erklärte, habe man mit der Erkelenzer Frauenaktion (Efa), den Rheinischen Landfrauen, dem Rjabinuschka-Chor, Fatima Deckers und Mary Selvaratnam Kooperationspartner gefunden, die die Veranstaltung unterstützen. "Das Wort ,international' hat dieses Mal eine doppelte Bedeutung: International, weil der Frauentag in vielen Ländern der Welt gefeiert wird, und international, weil in Erkelenz aus diesem Anlass Frauen aus vielen unterschiedlichen Nationen zusammenkommen und den Tag gemeinsam feiern", sagte Elke Bodewein. Das Ziel der Veranstaltung: Den Frauen sollen abwechslungsreiche, gesellige und informative Stunden ermöglicht werden. Dabei sollen die Frauen Kontakte knüpfen, die sich über den Frauentag hinaus entwickeln und aufbauen sollen, um der Veranstaltung Nachhaltigkeit zu verleihen. "Darauf hat die Arbeitsgemeinschaft immer viel Wert gelegt", erklärte Elke Bodewein stellvertretend für ihre Kolleginnen.

Das Frühstück am 11. März eröffnet der Folklore-Chor Rjabinuschka, im weiteren Verlauf spricht Josline Boldt über Essgewohnheiten aus Sri Lanka, Miyuki Rosenberg erläutert, was in Japan auf den Tisch kommt. Was Menschen in Russland essen, stellt Maria Karew vor. Aber auch die Besucherinnen sind eingeladen, über Spezialitäten aus ihren Heimatländern zu berichten. Unter der Leitung von Fatima Deckers können die Frauen später trommeln oder beim Tanz mit der Erkelenzer Frauenaktion aktiv werden. Vielfalt hautnah erleben - das soll das Ziel des Frühstücks sein. Abgerundet wird der Vormittag mit Informationen des Arbeitskreises der Gleichstellungsbeauftragten aus dem Kreisgebiet Heinsberg, der Erkelenzer Frauenaktion, der Rheinischen Landfrauen, des Sozialdienstes Katholischer Frauen und Männer, der Rosa Schleife und des Folklore-Chores.

Die Gleichstellungsbeauftragen betonten übereinstimmend, es sei auf dem Weg zur tatsächlichen Gleichberechtigung nach wie vor notwendig, Frauen und Männer für frauenspezifische Belange zu sensibilisieren, um einen Bewusstseinswandel herbeizuführen. Bürgermeister Peter Jansen hält das Frauenfrühstück für sehr wichtig, "denn es bietet eine gute Gelegenheit des Austausches".

Jede Frau ist eingeladen, an dem Frühstück teilzunehmen. Damit die Organisatorinnen besser planen können, ist bis Montag, 6. März, eine Anmeldung unter den Telefonnummern 02431 85248 und 02431 85218 oder per E-Mail an elke.bodewein@erkelenz de oder anja.minkenberg@erkelenz.de notwendig.

