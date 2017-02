Erkelenz/Wesel: Gasleitungsbau hat Segen der Bauern

Dialogmarkt am 14. März in Erkelenzer Stadthalle

Termin Jetzt lädt das Unternehmen zur zweiten Runde des Bürgerdialogs in 16 Städte und Gemeinden ein, darunter wiederum Erkelenz. Der Zeelink-Dialogmarkt hier findet am Dienstag, 14. März, 19 bis 21 Uhr, statt. Veranstaltungsort ist die Stadthalle am Franziskanerplatz.

Internet Alle Termine sind unter www.zeelink.de/termine einsehbar.