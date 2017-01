Insgesamt scheinen sich die Menschen im Kreis Heinsberg aber gut auf das Glatteis eingestellt zu haben, für das es am Samstag um kurz nach 10 Uhr eine erste regionale Unwetterwarnung über die landesweite Smartphone-Warn-App "Nina" gegeben hatte. Sowohl von der Rettungsleitstelle in Erkelenz als auch der Kreispolizei in Heinsberg hieß es am Sonntag auf Nachfrage, dass es Samstag und in der Nacht zu Sonntag nur wenige glatteisbedingte Einsätze für Polizei und Rettungsdienst gegeben habe. "Wir haben kreisweit acht Verkehrsunfälle zwischen Samstag um 16 Uhr und Sonntag um 6 Uhr registriert. Bei allen blieb es bei Sachschäden und wurden keine Menschen verletzt", berichtete die Kreispolizei in Heinsberg gegenüber unserer Redaktion.

Aufwändiger gestaltet hatte sich jedoch ein Einsatz an der Titzer Straße bei Erkelenz-Holzweiler. Dort war ein Sattelzug, dessen Fahrer ortsfremd war, falsch abgebogen. Er fuhr nach Polizeiangaben in einen extrem glatten Feldweg ein, wobei der Anhänger umschlug und nach rechts von der Fahrbahn abkam. "Das war am Samstag gegen 18 Uhr. Daraufhin haben unsere Beamte ein Streufahrzeug zur Hilfe gerufen, das sich dann aber selbst auf der glatten Straße festgefahren hat", schilderte die Polizei – letztlich wurde gegen 19.45 Uhr die Löschgruppe Holzweiler der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert. Marco Roeb berichtete, dass neun Einsatzkräfte daraufhin die Straße per Hand gestreut haben: "In der Nacht zum Sonntag konnte der Anhänger dann mit einem Kran aufgerichtet und anschließend weggebracht werden."

Der Deutsche Wetterdienst hat bis Sonntagmorgen vor Blitz-Eis gewarnt.