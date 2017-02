Erkelenz: In der kleinen Kneipe am Rande der Stadt

In der kleinen Kneipe am Rande der Stadt

Der Freundesclub 1995 "Zur flotten Theke" ist in der Erkelenzer Innenstadt die dritte närrische Kraft hinter dem Flaggschiff Erkelenzer Karnevalsgesellschaft von 1832 und den Karnevalsfreunden der Brückstraße von 1991. Von Hans Groob

Natürlich trennen den Freundesclub "Zur flotten Theke", der 1995 gegründet wurde, und die große Erkelenzer Karnevalsgesellschaft, die erstmals 1832 dokumentarische Erwähnung findet, in Bezug auf die Tradition Zeitwelten - genau gesagt 163 Jahre! Egal, beim 51 Mitglieder zählenden "FC" schlägt das Herz in diesen Wochen ebenso auf höchstem närrischen Niveau, wie das auch bei den rund 500 Mitgliedern der EKG der Fall ist, die wegen ihrer Gruppengröße und -vielfalt unumstrittenes Narrenflaggschiff in der Erka-Stadt ist.

Und dennoch haben die so unterschiedlichen Gemeinschaften eine Gemeinsamkeit auf Augenhöhe: Nicht nur bei der EKG residiert zum zweiten Mal in Folge das Prinzenpaar Ute I. und Michael I. (Ehepaar Mackenstein/Dilkrath), auch beim "FC" drehen Hannelore II. und Roland II. (Eheleute Gräsner) eine Ehrenrunde. Beide Tollitätenpaare wollten einfach "mal richtigen Rosenmontag" feiern, nachdem der Sessionshöhepunkt im vergangenen Jahr im wahrsten Sinne des Wortes vom Winde verweht wurde.

FOTO: hsc-creativ

Es war eine abendliche Bierlaune närrisch angehauchter Stammgäste, die sich vom jecken Treiben in Erkelenz allgemein, aber speziell von dem 1991 in der ehemaligen Gaststätte Corsten ins Leben gerufenen Kneipenvergnügen der Karnevalsfreunde der Brückstraße (KFB) begeistert zeigte. "So etwas könnten wir doch auch auf die Beine stellen", ging es die Runde, wie Helmut Schoenmackers weiß. Der ehemalige Küchenfachberater ist einer von zwei noch aktiven Gründungsmitgliedern aus dem Jahre 1995, stand sogar 13 Jahre an der Spitze des Freundesclubs, der sich "Zur flotten Theke" nennt, weil die Gaststätte ("am Rande der Stadt", Kölner Straße 67) diesen Namen seit der Eröffnung durch Peter Huff am 11. September 1959 trägt. Huff hatte sich nahe des (inzwischen längst verschwundenen) Bahnschrankenübergangs neben Fahrradgeschäft/Fahrradwache vorausschauend ein weiteres Standbein geschaffen. Er war ein Original, hinter der Theke selten ohne rauchende Pfeife anzutreffen. Wie Peter Huff, so hatte auch dessen Bruder Jakob einen Namen in Erkelenz - unvergessen dessen Holzbüdchen (Zeitungen, Zigaretten, Süßigkeiten, Getränke) gegenüber dem Bahnhof (heute Volksbank-Parkplatz). Ganz sicher legendär ist auch Huffs Tochter Marianne Strömer (75), die nach dem Tod des Vaters im Jahre 1979 vom Imbisswagen am Bahnübergang an den Zapfhahn "der längsten Theke von Erkelenz" wechselte. Sie ist das zweite noch aktive Gründungsmitglied des Freundesclubs, der aktuell diesen Vorstand hat: Leo Stepprath (Vorsitzender), Anita Goergens (2.Vorsitzende), Marianne Strömer (1. Kassiererin), Marianne Güttgemanns (2. Kassiererin), Helmut Schoenmackers (Schriftführer), Iris Vatterodt (2. Schriftführerin) und Bernd Hoppenstock (Beisitzer).

Sessionseröffnung beim "FC" ist ebenfalls das Hoppeditzerwachen mit Hoppeditzia Gisela Schoenmackers, das allerdings nicht am "Elften im Elften", sondern einen Tag später erfolgt: "Sonst könnten wir ja nicht an der großen EKG-Feier am Alten Rathaus teilnehmen". Sessionshöhepunkt ist eindeutig die Proklamation: "Zwischen Theke und Prinzenloge ist es dann knackeeng, wie es stimmungsvolle Karnevalisten halt gerne haben", sagt Wirtin Marianne Strömer. Da laufen nicht nur Schweißtropfen bei den Gastgebern, sondern auch bei den Gästen, denen man "Dremol maak mött" zuruft: "Hooreter Jonge" (Aachen-Haaren), "Oecher Troubadoure" (Aachen) und die EKG mit höchstem Aufgebot. Stolz ist der "FC" auch darauf, zum Empfang aller Tollitäten auf der Burg durch Bürgermeister Peter Jansen eingeladen worden zu sein. Fix ist die Teilnahme an der Karnevalsmesse in St. Lambertus am Tulpensonntag, aber auch das Rosenmontagsfrühstück und Fischessen (1. März) in der "FC"-Kneipe.

Zeit zum Durchschnaufen haben die Mitglieder des Freundesclubs "Zur flotten Theke" dann nur kurz, denn schon am 11. März treffen sie sich zur Jahresversammlung (mit Vorstandswahlen). Zum Tanz in den Mai wird nicht nur eine Maikönigin ausgelost, sondern auch ein Maibaum gestellt. Das Sommerfest mit Grillvergnügen steigt am 8./9. Juli, die Fahrt ins Grüne am 19. August wird mit Bus und Rheinschiff kombiniert unternommen, beim Oktoberfest (7.) werden knusprige Haxen gereicht, zur Weihnachtsfeier backen die Vorstandsmitglieder und wird gewichtelt. Vereinsleben in seiner urigsten Form.

