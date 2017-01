Erkelenz: "In Gerderath tut sich was"

"In Gerderath tut sich was"

Den Flüchtlingszustrom gut gemeistert, stolz auf den Martinszug, das Oktoberfest und die Leistung der Freiwilligen Feuerwehr: Gerderath zieht beim Neujahrsempfang eine positive Bilanz. Von Kurt Lehmkuhl

Gerderath befindet sich auf einem guten Weg. Diesen Eindruck vermittelte Peter London, der Vorsitzende der Ortsgemeinschaft, bei deren Neujahrsempfang im Bürgerhaus. Sowohl der Rückblick als auch der Ausblick lassen bei London die Zuversicht wachsen, dass es im Ort aufwärtsgeht.

Londons Blick in die Vergangenheit reichte gestern sogar bis Ende 2015, als der Flüchtlingszustrom auch in Gerderath seinen Höhepunkt erreicht hatte. Die Turnhalle wurde zur Unterkunft für 70 Flüchtlinge, im ehemaligen Hotel zur Burg kamen 49 Menschen unter, zahlreiche weitere wurden in Privatwohnungen aufgenommen. Die Gerderather Bürger hätten angepackt, als abzusehen war, dass die Stadtverwaltung vor erheblichen Problemen stand. Die spontan gebildete Initiative "Wir tun was, Gerderath" nahm sich der Flüchtlinge an und betreut auch heute noch rund 100 Flüchtlinge im Ort. "Die Turnhalle ist wieder frei", sagte London, sie werde saniert und ebenso wie das Hallenbad ab dem Frühjahr wieder der Bevölkerung zur Verfügung stehen.

Große Resonanz findet das Bürgerhaus. Die Hallenbelegung wurde 2016 enorm gesteigert. 480 Veranstaltungen listete London auf, 2015 waren es 303 gewesen. Die Attraktivität des von der Ortsgemeinschaft betreuten Hauses würde mit der beschlossenen Erweiterung noch steigen. 2018 soll das Bauvorhaben abgeschlossen sein. Einen negativen Aspekt der häufigen Nutzung wollte London nicht unterschlagen. Nach Beschwerden wegen übermäßigem Lärm bei einigen Veranstaltungen hat die Vereinigung mit der Stadt als Eigentümerin des Bürgerhauses den Nutzungsvertrag ändern müssen: Nunmehr müssen Verursacher von Lärm Bußgelder zahlen.

Stolz ist London darauf, dass der Gerderather Martinszug mit mehr als 3000 teilnehmenden Menschen der größte im Erkelenzer Stadtgebiet geworden ist. Stolz ist er auch auf das Oktoberfest der Feuerwehr, das mit mehr als 500 Gästen die meistbesuchte Veranstaltung im Bürgerhaus war; wie ohnehin die Freiwillige Feuerwehr ein zu lobendes Aushängeschild des Orts sei. 62 Einsätze wurden 2016 verzeichnet nach 49 im Jahr 2015.

"In Gerderath tut sich was", verkündete London mit Blick auf die Gestaltung des ehemaligen Hauptschulgeländes. Die Bebauung wird im Frühjahr abgeschlossen. Insbesondere die in dem Komplex gebaute Arztpraxis sei ein gutes Zeichen für den Ort. "Die neue Mitte ist ein wahres Schatzkästchen." Aber auch die neuen Baugebiete an der Burg und demnächst an der Meister-Gerhard-Straße steigerten die Attraktivität des Ortes.

Musikalisch umrahmt wurde der Neujahrsempfang von den Gerderather Musikfreunden unter Leitung von Wolfgang Abzug. Sie gaben ihr "Debütkonzert" und sind mit ihrer Neugründung für London ein weiterer Beleg dafür, dass es in Gerderath aufwärtsgeht. Den dokumentarischen Nachweis für diese Ansicht lieferten die Fotogruppe und Kunstx7 mit ihren Bildern über das Ortsgeschehen.

Quelle: RP