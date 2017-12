Erkelenz: KAB sammelt im Januar ausgediente Christbäume

Die Katholische Arbeitnehmer Bewegung (KAB) sammelt am Samstag, 13. Januar, ab 9 Uhr im Bereich Erkelenz-City (einschließlich Oestricher Kamp und Oerather Mühlenfeld), in den Ortschaften Bellinghoven, Borschemich, Immerath (neu), Kückhoven, Tenholt, Terheeg, Matzerath, Oerath, Schwanenberg, Lentholt, Grambusch, Genhof und Wockerath ausgediente Weihnachtsbäume ein.

Die Abholung erfolgt allerdings nur gegen Entrichtung einer Spende von etwa drei bis fünf Euro für Schulungshilfen und Flüchtlingsprojekte. Die Bürger, insbesondere die in den "Höfen" im Bereich des Schulrings und in Mehrfamilienhäusern, werden gebeten, ihre abgeschmückten Bäume mit einem Zettel zu versehen, dem Name und Anschrift zu entnehmen sind, und am Sammeltag bis 9 Uhr im Vorgarten oder am Gehwegrand bereitzulegen. Die Helfer der KAB - sie können sich alle ausweisen - werden sich aufgrund der Namenszettel melden und die Spende persönlich entgegennehmen. Wer am Aktionstag nicht zu Hause ist, sollte das Geld einem Nachbarn anvertrauen und dies auf dem angebrachten Zettel vermerken. Bürger, deren Nadelbäume beim Einsammeln übersehen wurden, können sich am gleichen Tag in der Zeit von 12 bis 13.30 Uhr unter Telefon 02431 947483 oder per E-Mail an kab-erkelenz@t-online.de melden. Die Sammelaktion wird auch diesmal wieder von vielen Erkelenzer Betrieben und der Stadt unterstützt, die Fahrzeuge und ehrenamtlichen Helfer zur Verfügung stellen. Die KAB bittet, kein Geld an die Weihnachtsbäume zu hängen. Es werde zu oft entwendet.

Die Bäume werden geschreddert und als Naturprodukt auf Erkelenzer Äcker ausgebracht. Die eingesammelten Gelder unterstützen ein Bildungsprojekt in Afrika und zwei Projekte in Lateinamerika mit dem Ziel, bedürftigen Kindern und Jugendlichen eine Ausbildung zu ermöglichen. Ebenfalls kommen Spenden weltweit Flüchtlingsfamilien zugute. Die KAB gibt das gesamte Spendenaufkommen ohne Abzug weiter.

