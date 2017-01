später lesen Erkelenz Karten für Sitzungen in Granterath sichern Teilen

Auch ohne Karnevalszug am Karnevalssamstag wird in Granterath bei der Vereinsgemeinschaft wie gewohnt ausgelassen Fastelovend gefeiert. Und darum laden die verantwortlichen Akteure zum Kartenvorverkauf für Sonntag, 8. Januar, 10 bis 12 Uhr, in die alte Schule an der Mehrzweckhalle, In Granterath ein.