Erkelenz: Kirchenmusik feiert zwei Jubiläen

Das Musikprogramm der Pfarrei Christkönig 2017 setzt wieder Akzente mit besonderen Konzerten. Der Kirchenchor feiert sein 125-jähriges Bestehen, und Kantor Stefan Emanuel Knauer blickt auf zehn Jahre in Erkelenz zurück. Von Angelika Hahn

Zwei besondere Anlässe setzen Ausrufezeichen im Jahresprogramm 2017 der Kirchenmusik der Pfarrei Christkönig, das Kantor Stefan Emanuel Knauer jetzt im Pressegespräch vorstellte. Knauer feiert ein kleines Jubiläum: Seit zehn Jahren ist er zuständig für die Kirchenmusik in der Pfarrei. Und wie schon berichtet, feiert der Kirchenchor sein 125-jähriges Bestehen mit einem Festkonzert am 17. September, für das wieder interessierte Projektsänger zur Verstärkung des Chores gesucht werden.

Knauer hat hierfür wieder zwei eher selten zu hörenden Werke ausgewählt: Giacomo Puccinis "Messa di Gloria" und Georg Bizets "Te Deum". Vor allem ist er stolz auf einen "Star" unter den Solisten des Konzerts: Tenor Salvatore Cordella, der schon an der berühmten New Yorker Metropolitan Opera aufgetreten ist. Mit Sopranistin Anja Eichhorn sei zudem eine arrivierte Wagner-Sängerin gewonnen worden. Der Erkelenzer Kirchenmusiker Manfred Bühl (Bass), der auch wieder in die Vorbereitung der Konzerte mit eingebunden ist, komplettiert den Solistenreigen, den Orchesterpart übernimmt die Philharmonie Düsseldorf.

Die auch das festliche Hochamt am Ostersonntag, 16. April, mitgestalten wird, bei dem Mozarts berühmte "Missa solemnis". ein "besonders farbig orchestriertes Werk" (Kauer) im Mittelpunkt steht. Aber auch auf das Passionskonzert zum Karfreitag (17 Uhr) weist Knauer besonders hin. "Wir haben die Erfahrung gemacht, dass das Karfreitagsangebot außergewöhnlich gut angenommen wird und bieten deshalb mit der Markuspassion von Reinhard Keiser in der Fassung von Bach ein besonderes Werk an", sagt der Kantor. "Das ist ein ganz wichtiges Stück Barockliteratur, das Vorbild für Bachs Passion war. Bach hat darin eigene Choräle eingebunden." Auch hierfür seien renommierte Solisten aus dem Oratorienfach gewonnen worden.

Im Rahmen der "3. Erkelenzer Musiknacht" heißt es am 2. Juni "Frauenpower" - Frauen (Vokalensemble "Bella Voce") singen in St. Lambertus Werke von Komponistinnen vom Mittelalter bis zur Neuzeit. Frauen als Komponistinnen wie Fanni Hensel-Mendelssohn, Schwester von Felix Mendelssohn-Bartholdy, oder Cécile Chaminade sollen an diesem Abend aus dem Schatten ihrer männlichen Kollegen heraustreten, in dem sie oft zu Unrecht stehen.

Aus Anlass von Kantor Knauers Dienstjubiläum erklingt beim Festhochamt an Allerheiligen Josef Gabriel Rheinbergers Missa g-Moll "sincere in memoriam". Den Chorpart übernimmt in diesem Konzert ein Workshopchor, der als Abschluss seines Übungswochenendes das Gelernte demonstrieren wird. Alle zwei Jahre lädt Knauer zu einem solchen Chorworkshop ein. Beim Gedenkkonzert in der Turmhalle am 25. Juni zum 250. Todestag von Georg Philipp Telemann steht Knauer am Orgelpositiv als Instrumentalist im Mittelpunkt - mit Manfred Bühl (Gesang). Auch die Turmhalle als neuen intimen Konzertraum mit besonderer Atmosphäre und Akustik will Knauer damit hervorheben.

Als weiteren Akzent im zweiten Halbjahr sieht Knauer den Abend mit Werken christlicher und jüdischer Komponisten am 18. November, dem Vorabend des Volkstrauertages. Titel: "Shalom" - Kirche trifft Synagoge. Das adventliche Benefizkonzert mit dem Erkelenzer Gospelchor "rejoiSing" am 16. Dezember ist für die neue Orgel bestimmt.

Unter dem Motto "TastaTour" lädt Knauer auch 2017 wieder zu einer Orgelfahrt - diesmal in den Norden - ein: vom 3. bis 7. Juli geht es unter anderem nach Osnabrück, Bremen, Stade und Cuxhaven. Information und Anmeldung zu dieser Fahrt im Kantorat: Telefon 02431 97437320. Das komplette Kirchenmusikprogramm ist wieder in den öffentlich ausliegenden Flyern zu lesen.

Quelle: RP