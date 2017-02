Erkelenz: Kunst in den Zeiten der Reformation

Ein kunsthistorisches Seminar bietet die Evangelische Erwachsenenbildung im Kirchenkreis Jülich zu Beginn der Veranstaltungen in Zusammenhang mit dem Reformationsjahr. Dafür konnte die renommierte Kunsthistorikerin Alexandra Simon-Tönges gewonnen werden.

Ein neuer Glauben ging mit neuen Bildern einher: Mit der Reformation ändert sich die Bildwelt in den evangelischen Gebieten grundlegend. Während Luther durchaus das Bild befürwortete und mit Lucas Cranach seinen Maler und medialen Vermittler fand, standen andere Teile der Reformation dem Bild so feindlich gegenüber, dass die Ablehnung in einem großen Bildersturm gipfelte. Tausende von Heiligenfiguren und -gemälden wurden vernichtet. Das Bildvakuum, das sich auftat, wurde durch neue Bildgattungen gefüllt: Stillleben, Landschaften und Alltagsszenen stillen das nach wie vor vorhandene Bildbedürfnis der Menschen. In den katholischen Gebieten steht die Kunst dagegen im Zeichen der Gegenreformation. Die barocken Kunstwerke des 17. Jahrhunderts sollten die Glaubensinhalte der katholischen Kirche transportieren. Die Kunst zeigte den unbedingten Machtanspruch der katholischen Kirche auf und führt ihr Erlösungsversprechen dramatisch vor Augen.

Einen ähnlich hohen Stellenwert erlangt die religiöse Botschaft in der Kunst erst wieder im späten 18. Jahrhundert. Nach dem Zeitalter der Aufklärung, das von nüchterner Vernunft bestimmt war, ist die Malerei der Romantik wieder von tiefer Religiosität geprägt.

Die Kunsthistorikerin Alexandra Simon-Tönges wird im Rahmen der Vortragsreihe die Entwicklung der Kunst vom frühen 16. bis zum 19. Jahrhundert anhand ausgewählter Beispiele aufzeigen. Dabei wird deutlich, wie sich der gesellschaftliche Wandel in der christlichen Kunst widerspiegelt. Die Seminarreihe startet am Mittwoch, 8. Februar, und wird weitergeführt am 22. Februar und 1. März, jeweils von 18 bis 20.15 Uhr. Sie findet statt im Peter-Beier-Haus, Aachener Straße 13a, in Jülich. Pro Abend ist eine Gebühr in Höhe von 5 Euro zu entrichten. Eine Anmeldung ist erforderlich. Auskunft und Anmeldung: Ev. Erwachsenenbildung im Kirchenkreis Jülich, Aachener Straße 13a, 52428 Jülich; Telefon 02461 9966-0; eeb@kkrjuelich.de.

Quelle: RP