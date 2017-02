Erkelenz: Mit Erster Hilfe Leben retten

Erste-Hilfe-Kasten im Auto, Haus oder Geschäft (zusätzlich gibt es günstig Beatmungshilfen/Mundschutz in der Apotheke zu kaufen) Die Kästen sind unterschiedlich ausgestattet. Es sollten Verbandsmaterial, Pflaster, Fixierbinden, Rettungsdecke (Auto, Betrieb), Feuchttücher (Auto), Kompressen, Dreiecktücher, Schere, Einmalhandschuhe und Erste-Hilfe-Broschüre vorhanden sein. In die Hausapotheke gehören zusätzlich Kälte-Sofortkompressen, Medikamente, Fieberthermometer und Pinzette. Nützlich auch: Warnblinkleuchte und Kfz-Feuerlöscher. Warnwesten In Deutschland ist pro Fahrzeug eine, in den Niederlanden pro Sitz eine vorgeschrieben; Warndreieck Es ist entsprechend dem Unfallort aufzustellen: Innerhalb der Ortschaft 50 Meter vor der Unfallstelle, außerhalb 100 und auf der Autobahn 200 Meter davor.

FOTO: dpa