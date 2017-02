Erkelenz: Nicht nur Senioren lieben das Café Käthe

Ein für alle offener Treffpunkt feiert Zehnjähriges. Der Name wurde frei nach Luthers Gattin gewählt. Von Kurt Lehmkuhl

Ob es tatsächlich der Traum jeder Frau ist, ihr eigenes Café zu betreiben, mag dahingestellt bleiben. Gabi Lanze jedenfalls hat sich diesen Traum erfüllt. Und dass, obwohl sie als hauptamtliche Co-Leiterin des evangelischen Jugendzentrums Zak eigentlich über einen Mangel an Arbeit nicht klagen kann. Doch hält sie diese intensive Tätigkeit mit Jugendlichen nicht davon ab, zusätzlich "ihr" eigenes Café zu betreiben, das Café Käthe.

In diesen Tagen feierte Gabi Lanze mit ihrem ganz speziellen Café den ersten "runden" Geburtstag: Das Café Käthe wird zehn Jahre alt. Im Jahr, in dem die evangelischen Gläubigen 500 Jahre Reformation feiern, nicht gerade eine große Zeitspanne, aber immerhin, ein beachtlicher Beginn ist gemacht. Nicht jeder hatte geglaubt, dass das Café so lange durchhalten wird, als die Jugendleiterin Anfang 2007 ihren Plan zum ersten Mal im Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde vorstellte. Ein für alle offenes Café schwebte der engagierten Frau vor, ein Café für Jung und Alt, gemeindeübergreifend und für jedermann, der sich in gemütlicher Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen unterhalten will. Mit Beharrlichkeit setzte Gabi Lanze ihre Idee durch, die sie als "mein Baby" bezeichnet. Der Kuchen wird selbst gebacken, es gibt belegte Brötchen - und alles zu sehr erschwinglichen Preisen. Denn Gabi Lanze hat einen großen Vorteil: Sie braucht keinen Gewinn mit ihrem Café zu machen.

Allwöchentlich seit nunmehr zehn Jahren öffnet das ungewöhnliche Café freitags im Martin-Luther-Gemeindehaus an der Mühlenstraße seine Pforten. Seinen Namen trägt das Café in Anlehnung an die Gattin von Luther, Katharina von Bora. Eine offizielle Feier wird es wohl nicht geben, eher ein gemütliches Beisammensein - eben so, wie immer schon seit Anbeginn.

"Das Café ist eine Erfolgsgeschichte", bestätigt Pfarrer Günter Jendges, der an diesem Freitag "mal kurz" auf eine Tasse Kaffee vorbeikommt. Es war das erste offene Café im Kirchenkreis Jülich und hat inzwischen viele Nachfolger gefunden. Der Pfarrer ist ebenso Stammgast wie die vielen Senioren, die teilweise seit Beginn an in "ihr" Café kommen, wie etwa Anneliese Lemke. Die inzwischen 96-Jährige meint, sie war neugierig gewesen, als sie vor zehn Jahren gehört hatte, dass dieses Café Käthe öffnet. "Da bin ich sofort hin" - und sie kommt seitdem immer wieder. "Die Atmosphäre ist schön", sagt sie, und sie meint damit nicht nur den gemütlichen, kleinen Saal des Gemeindehauses, der inzwischen hausintern nur noch "Café Käthe" genannt wird, sondern auch den leckeren Kuchen und die vielen Besucher, mit denen sich so angenehm plaudern lässt.

"Wir sind im wahrsten Sinne des Wortes ein offenes Café", sagt Gabi Lanze und zeigt auf die offen stehende Tür zum benachbarten Jugendzentrum ZaK. "Es gibt keine Hemmschwelle. Die Jugendlichen kommen zu den 'Omis und Opis'. Die zumeist älteren Gäste schauen interessiert im ZaK nach, was denn die 'Kinder' da so treiben."

Wert legt Gabi Lanze darauf, dass sie das Café Käthe in Teamarbeit betreibt. "Ohne meine drei Mitstreiterinnen ginge es nicht." Und so ist es auch an diesem Freitag, an dem Gisela Kloh, Ulla Redde und Helga Olsen Kaffee ausschenken und Kuchen servieren. Helga Olsen gehört gewissermaßen schon zum Inventar. "Ich war frisch aus Hamburg nach Erkelenz gezogen und suchte eine sinnvolle Beschäftigung. Da las ich, dass das Café Käthe öffnet. Ich bin hin - und nicht mehr gegangen", berichtet sie, während sie neuen Kaffee aufbrüht.

Gabi Lanze blickt zufrieden um sich. Sie hat sich ihren Traum vom eigenen Café erfüllt. Menschen zusammenführen, miteinander reden bei Kaffee und Kuchen, gesellig sein - Herz, was willst du mehr?

