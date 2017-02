Ein Pizzabote ist am Donnerstagabend in Erkelenz von zwei Männern überfallen worden. Diese bedrohten ihn mit einem Messer und Elektroschocker. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Der Überfall ereignete sich am Donnerstag gegen 22.25 Uhr am Ahornweg in Erkelenz. Wie die Polizei mitteilte, waren zuvor in einer Erkelenzer Pizzeria mehrere Pizzen telefonisch bestellt worden. Die Auslieferung sollte an den Ahornweg erfolgen. Als der Pizzabote an der angegebenen Adresse ankam, konnte er diese nicht finden. Als er wieder wegfahren wollte, machten zwei Männer auf sich aufmerksam. Der 22-jährige Pizzabote glaubte, dass diese seine Kunden wären und stieg aus. Die Männer gingen auf den Pizzaboten zu und bedrohten diesen mit einem Messer sowie einem Elektroschocker und verlangten die Herausgabe der Pizzen. Als sie versuchten, ihn mit dem Elektroschocker zu treffen, flüchtete der 22-Jährige. Die beiden Täter ergriffen die Pizzatasche und liefen zum Karolingerring davon.

"Nach Angaben des Opfers waren die Täter etwa 1,75 Meter groß und zwischen 20 und 25 Jahren alt. Beide waren dunkel gekleidet und trugen Kapuzenshirts. Ihre Gesichter hatten sie mit schwarzen Tüchern verdeckt, auf denen ein Skelettmuster zu erkennen war", teilte Polizeisprecher Karl-Heinz Frenken mit. Wer Zeuge des Raubüberfalls war oder Angaben zu den Tätern machen kann, solle sich an das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz unter der Telefonnummer 02452 9200 wenden.

(spe)