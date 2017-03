Erkelenzer Land: Plus bei der Arbeitslosigkeit

Nicht dramatisch schlecht, allerdings ungünstiger als andernorts im Kreis Heinsberg hat sich der Arbeitsmarkt im Februar in Erkelenz, Hückelhoven sowie Wassenberg entwickelt. Zusammen kamen die Kommunen auf 52 Arbeitssuchende mehr als vor einem Monat. Als saisontypisch wird diese Entwicklung von der Arbeitsagentur Aachen-Düren bezeichnet, die regionweit im Februar knapp 400 Menschen mehr ohne Arbeit verzeichnete als im Januar.

Die Gesamtzahl der Arbeitslosen im Bezirk stieg auf 41.911. Gegenüber Februar 2016 waren das allerdings 2244 Menschen (-5,1 Prozent) weniger. Und der Anstieg von Januar auf Februar lag in diesem Jahr um 134 Personen unter dem im Vorjahr, wo regionweit ein Anstieg um 527 Personen registriert worden war. Zu diesen Zahlen erklärte Ulrich Käser, der Leiter der Arbeitsagentur Aachen-Düren: "Der im Vergleich zum Vorjahr geringer ausfallende Anstieg der Arbeitslosigkeit betraf alle Personengruppen. Ausnahme bildete mit einem leichten Rückgang die Gruppe der jüngeren Arbeitslosen im Alter von 15 bis unter 20 Jahren. Neben den saisonüblichen Effekten zeigt sich insbesondere durch die zunehmende Arbeitslosmeldung geflüchteter Menschen ein Anstieg bei der Arbeitslosigkeit von Ausländern. Im Vergleich zum Februar des Vorjahres stieg die Arbeitslosigkeit in dieser Personengruppe um 4,6 Prozent, während sich die Arbeitslosigkeit bei allen anderen Personengruppen reduzierte." Die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk Aachen-Düren blieb im Februar stabil bei 7,4 Prozent.

Die Arbeitslosigkeit ist im Agenturgebiet Erkelenz, zu dem Hückelhoven und Wegberg gehören, von Januar auf Februar um 37 auf 3435 Personen gestiegen. Dies waren 246 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug im Februar 5,8 und vor einem Jahr 6,2 Prozent. Während die Arbeitslosenzahl für Februar in Wegberg um eine Person auf 741 stieg, gab es für Erkelenz ein Plus von 13 auf 1158 Menschen und in Hückelhoven eines von 23 auf 1536 Arbeitslose. Für Wassenberg, das zum Agenturgebiet Heinsberg zählt, wurde ein Anstieg um 16 auf 582 Arbeitssuchende verzeichnet. Ebenfalls Anstiege gab es in Waldfeucht (plus drei auf 200 Arbeitslose) und Übach-Palenberg (plus sieben auf 989). Rückgänge in der Arbeitslosigkeit verzeichneten hingegen Gangelt (minus 5 auf 227), Geilenkirchen (minus 3 auf 807), die Kreisstadt Heinsberg (minus 14 auf 1509) und die Gemeinde Selfkant (minus 14 auf 167).

Die Arbeitslosenquoten für die Agenturgebiete Heinsberg (5,9 Prozent) und Geilenkirchen (6,6 Prozent) blieben konstant, die für Erkelenz, Hückelhoven und Wegberg stieg um 0,1 Prozentpunkt auf 5,8 Prozent. Die für den gesamten Kreis Heinsberg errechnete Arbeitslosenquote beträgt für Februar wie im Januar 6,0 Prozent, weil die Arbeitslosigkeit insgesamt nur geringfügig gestiegen ist, und zwar um 27 auf 7916 Menschen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 553 Arbeitslose weniger und eine um 0,4 Prozentpunkte niedrigere Arbeitslosenquote.

