Erkelenz Polizei nimmt Einbrecher auf frischer Tat fest 2017-05-04

Ein aufmerksamer Zeuge informierte die Polizei am Donnerstag gegen 3.15 Uhr über eine Person, die sich an einem Gartenhaus auf einem Grundstück an der Aachener Straße zu schaffen machte.