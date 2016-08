Polizei nimmt 21 Aktivisten in Gewahrsam

Zwei Gruppen von Klima-Aktivisten haben es am frühen Morgen auf das Gelände "Garzweiler II" geschafft. Eine Gruppe kettete sich an einem stillgelegten Förderband an. Die Polizei hat mittlerweile beide Gruppen in Gewahrsam genommen. Von Andreas Speen, Gabi Laue und Franziska Hein

21 Aktivisten hat die Polizei Aachen am Samstag in Gewahrsam genommen, nachdem sie in das Tagebau-Gelände "Garzweiler II" eingedrungen waren. Das teilte die Polizei nun mit.

#Klimacamp2016 Aktivisten drangen in Tagebau ein, 21 Personen in Gewahrsam - Bislang nur gewaltfreie Aktionen - https://t.co/1ZSP65IBMo — Polizei NRW AC (@polizei_nw_ac) 27. August 2016

FOTO: dpa, cas tmk

Schon um 6.30 Uhr schafften es mehrer Klima-Aktivisten bis auf die unterste Ebene des Tagebaus vorzudringen und sich an ein stillgelegtes Förderband zu ketten. Das teilten die Polizei und die Sprecher des Klimacamps übereinstimmend mit. Sie seien von RWE-Wachleuten entdeckt worden, die Polizei habe die Gruppe in Gewahrsam genommen und einige der Aktivisten nach Aachen gebracht.

RWE-Power-Sprecher Guido Steffen sagte dazu, dass die Aktivisten den normalen Betrieb nicht unterbrochen hätten. "Der Betrieb läuft uneingeschränkt weiter."

Eine weitere Gruppe hatte sich ebenfalls Zutritt zum Gelände verschafft. Auch diese wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen, wie die Polizeisprecherin Petra Wienen mitteilte. Milan Schwarze, Sprecher des Klimacamps, beschwerte sich gegenüber unserer Redaktion, dass auch ein Mitglied mit Presseausweis in der Gruppe gewesen sei und auch in Gewahrsam genommen werden soll.

Zwei Demonstrationszüge sind seit dem Morgen unterwegs. Allerdings sind es sehr viel weniger Demonstranten, als die ursprünglich angekündigten 900. Ein Zug mit etwa 50 Teilnehmern startete in Borschemich (Alt) in Richtung Tagebau-Aussichtspunkt Mönchengladbach-Wanlo. Nach einer Mahnwache dort wollten die Aktivisten weiter nach Jüchen über Hochneukirch ziehen. Wegen der Hitze unterbrachen die Demonstranten ihren Prostest aber vorzeitig. Nach einer einstündigen Mahnwache beschlossen sie, zurück ins Klimacamp zu gehen. "Schon am Freitag hatten wir einige Aktivisten, die einen Sonnenstich bekommen haben und über Fieber und Übelkeit klagten", sagte Campsprecher Milan Schwarze.

Die andere Demonstration begann in Immerath (Alt) mit einer Kundgebung. Ursprünglich wollten rund 100 Demonstranten zum Tagebau-Aussichtspunkt "Skywalk" bei Jackerath ziehen. Doch die Polizei hat den Aussichtspunkt abgeriegelt. Kurzerhand veranstalteten die Aktivisten einen kurzen Sit-in im Schatten und werden anschließend über die Felder in Richtung Immerath (Alt) zurückziehen.

Man steht sich jetzt nah der Aussichtsplattform "Skywalk" gegenüber. #Klimacamp2016 pic.twitter.com/YgmDpnsx4q — Sebastian Weiermann (@SWeiermann) 27. August 2016

#Klimacamp2016: Aktionstag bislang friedlich - Polizei überall präsent, hält sich aber i Hintergrund pic.twitter.com/GxeSP8PKIk — Jürgen Döschner (@jdoeschner) 27. August 2016

Insgesamt sind etwa 1000 Polizisten im Einsatz, "wir haben ausreichend Beamte vor Ort", sagte Polizeisprecherin Wienen. Die Beamten sichern die Kante des Tagebau-Geländes, um zu verhindern, dass dort weitere Aktivisten eindringen.

(heif)