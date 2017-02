Erkelenz: Schüler drehen Videos über ihre Schule

Kreissparkasse Heinsberg zeichnet zwei Wegberger Schulen aus, die aus einem kreisweiten Wettbewerb hervorgegangen sind. Von Anke Backhaus

Die einen tanzen ausgelassen auf dem Schulhof. Sie formieren sich zu den Buchstaben M, K und G. Die anderen wiederum erzählen viel, zeigen den Ort, an dem sie jeden Tag zusammenkommen. Eines haben sie gemeinsam: Die Schüler des Maximilian-Kolbe-Gymnasiums Wegberg und der Schule am Grenzlandring Wegberg sind die großen Sieger des Votingwettbewerbs "Gut für die Jugend", den die Kreissparkasse Heinsberg ausgerufen hatte. Angesprochen waren die Abschlussjahrgänge der Schulen im Kreis Heinsberg, das Motto lautete "Gemeinsam ist einfach. Was unsere Schule ausmacht". Thomas Pennartz, der Vorstandsvorsitzende der Kreissparkasse Heinsberg, überreichte nun die Preise.

Dass der Votingwettbewerb so viel Kreativität der Schüler geweckt hatte, freute Thomas Pennartz. "Die eingereichten Filme haben alle gezeigt, dass Schule viel mehr ist als ein bloßer Ort des Lernens", sagte er bei der Preisverleihung im Erkelenzer Gloria Filmpalast. Besonders schön deutlich machten das die Schüler der Schule am Grenzlandring. Mit ihrem Film nahmen die Schüler den Betrachter an die Hand, führten ihn durch den Alltag der Schule. Alles geht weit über den Unterricht hinaus. Mal sind die Schüler im Schulgarten und bringen alles auf Vordermann. Dann treffen sie sich in der Küche, um gemeinsam zu kochen und zu backen. "Wir fühlen uns wohl hier, weil wir uns gegenseitig akzeptieren und respektieren", erklärten die Schüler. Das beeindruckte dann auch die Jury, die aus Christoph Esser, Schulamtsdirektor Kreis Heinsberg, Vertretern der Presse und der Kreissparkasse Heinsberg bestand, denn sie sprach der Schule am Grenzlandring zudem den begehrten Jurypreis aus. Insgesamt gewann die Schule also 2762 Euro und bekam beim Voting 512 Stimmen. Mit diesem Ergebnis siegte die Wegberger Schule auch im Wettbewerb der Sekundarstufe I vor der Gemeinschaftshauptschule Übach-Palenberg (1451 Euro/451 Stimmen), der Anita-Lichtenstein-Gesamtschule Geilenkirchen (1129/379), der Gemeinschaftshauptschule Heinsberg-Oberbruch (467/217), der Sekundarschule Haaren (441/191) und der Städtischen Hauptschule Hückelhoven (277/27).

Die Schüler des Maximilian-Kolbe-Gymnasiums siegten im Wettbewerb der Sekundarstufe II und freute sich über 2050 Euro und 1005 Stimmen. Auf den weiteren Plätzen folgten das Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik des Kreises Heinsberg in Geilenkirchen (1800/809), das Berufskolleg Wirtschaft des Kreises Heinsberg in Geilenkirchen (1225/475), die Anita-Lichtenstein-Gesamtschule Geilenkirchen (588/338) und das Gymnasium Hückelhoven (306/56).

In ihrem Film kamen die Kolbe-Schüler gänzlich ohne Worte aus. Sie versammelten sich auf dem Schulhof, zeichneten mit Kreide die Buchstaben M, K und G auf den Boden und tanzten. Die Choreographie war zwar einfach, hatte aber wegen der Menge an Protagonisten eine enorme Wirkung.

In beiden Kategorien schüttete die Kreissparkasse Heinsberg 12.496 Euro aus. Jedes eingereichte Video wurde mit 250 Euro belohnt. Pro Stimme, die für einen Beitrag abgegeben wurde, gab es einen Euro (maximal 800 Euro) für den Förderverein der jeweiligen Schule.

Nach der Preisverleihung lud Thomas Pennartz die Schüler zu Popcorn und Getränken ein, dabei sah man sich den Film "Offline - Das Leben ist kein Bonuslevel" an.

Quelle: RP