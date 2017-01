Erkelenz: Schwerer Lkw-Unfall im Autobahnkreuz Wanlo

Ein Lkw-Unfall hat gestern für eine lang andauernde Sperrung im Autobahnkreuz Wanlo gesorgt.

Gegen 5.15 Uhr am Morgen verlor der Fahrer eines Gespanns aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, als er von der A 46 aus Richtung Erkelenz auf die A 61 in Richtung Koblenz wechseln wollte. Wie die Autobahnpolizei mitteilte, versuchte der Fahrer in der Verbindung noch zu bremsen und nach rechts in Richtung Fahrbahnmitte zu lenken. Dabei kippte der gesamte Sattelzug auf die linke Fahrzeugseite und riss mehrere Teilstücke der Schutzplanke nieder, ehe er auf der Seite liegend zum Stehen kam. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gefahren werden.

Die Bergungsarbeiten dauerten gestern bis zum Abend noch an. Zunächst musste die gesamte Ware, unter anderem Getränke, Kartoffeln, Obst und Gemüse, aus dem Lkw geladen werden. Dazu wurden auch Gabelstapler eingesetzt. Erst danach sollte ein Kran den Lkw aufrichten. Während der aufwändigen Rettungs- und Bergungsarbeiten blieb die betroffene Verbindung im Autobahnkreuz Wanlo vollständig gesperrt.

(angr/skr)