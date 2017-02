Erkelenz: Sitzung voller Urlaubserlebnisse

Ferien auf Mallorca, Ferienerlebnisse der Schüler und tanzende Pilotinnen - Urlaub ein großes Thema. Von Daniela Giess

Erinnerungen an feucht-fröhliche Urlaubstage auf der Balearen-Insel, Besucher aus der Erka-Stadt und zum Abschluss grazile Herren aus dem Holzweiler Männerballett: Die katholische Frauengemeinschaft und ihre närrischen Besucherinnen nahmen wieder einmal den Saal Boss in Beschlag. An der Titzer Straße herrschte für einen Nachmittag Ausnahmezustand.

Bunt schillernde Einhörner, schwarze Schwäne und lustige Hirsche machten es sich an den langen Tischreihen im voll besetzten Saal bequem. Sitzungspräsidentin Bettina von Wirth gab zunächst die Bühne frei für den betagten Oberstudienrat (Sabine Hollax) und seine Pennäler. Am ersten Schultag nach dem Ende der sechswöchigen Sommerferien machte sich der energische Pädagoge auf die Suche nach den schönsten Ferienerlebnissen der Mädchen und Jungen, die es vorzogen, mit Hilfe bekannter Musiktitel zu antworten. Der komplette Vorstand der katholischen Frauengemeinschaft wirkte dabei mit.

Die Tanzgruppe "Sahneschnittchen" der Lövenicher Hoppesäck hatte ihre Pilotinnen in olivgrünen Flieger-Overalls nach Holzweiler entsandt mit dem Titel "Sternenhimmel". Zum Kaffeekränzchen der besonderen Art traf sich das Duo "Ladypower" alias Petra Büschgens und Ilona Abels. Als fast echte Holländerinnen mit weißen Häubchen zeigten sich die Mitglieder der Tanzgruppe "Echt lecker" ganz konsequent - sie tauften sich kurzerhand in "Echt smakelijk" um.

Vom Urlaub unter der spanischen Sonne hatten Martina Schotten und Marion Froneberg als "Die Mallemchen" einige Erlebnisse mitgebracht. Im vergangenen Sommer flog das urkomische Duo tatsächlich nach Mallorca, um für den Bühnenauftritt vor Ort zu recherchieren. Die Kelly Family wurde von der Truppe "Six Pack XXL" eindrucksvoll interpretiert, "Die Hüpfer" verspürten einen plötzlichen Heißhunger auf Schokolade. Andrea Claßen gab der süßen Versuchung schließlich nach. Die Erkelenzer Karnevalsgesellschaft entsandte eine stattliche Abordnung, aus Wassenberg kamen die Kongo-Piraten. Feenzauber versprühten die "Twisters"-Tänzerinnen. Gladiatoren und Amazonen der Tanzgruppe "Jumpies" nahmen die Bühne ein, ehe das Männerballett "Holzweiler Chicos" auf eine Baustelle entführte.

