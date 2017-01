Erkelenz: Spielen und toben im "Zwergenland"

An der Krefelder Straße gibt es einen neuen Treffpunkt für Familien mit kleinen Kindern: Anja Linden hat das "Zwergenland" eröffnet. Der Bedarf an einem Eltern-Kind-Café in Erkelenz ist vorhanden, meint die Betreiberin. Von Anke Backhaus

Es ist eine Art von kleinem Paradies für kleine Kinder, die nach Lust und Laune auf einer großen Spielfläche im "Zwergenland" an der Krefelder Straße zusammenkommen und gemeinsam die Spielgeräte nutzen. Kaum Gebrüll und Geschrei - im Gegenteil, denn die Kinder sind vernünftig beschäftigt. Es handelt sich allerdings auch um ein Paradies für Eltern (Mütter, in der Hauptsache), die in dem gemütlichen Café einen Latte Macchiato mit Waffeln genießen und dabei immer einen guten Blick auf den Nachwuchs haben können.

Eltern wissen solche Situationen zu schätzen: kein Hinterherrennen, keine Quengelei, stattdessen ist ruhiges Zurücklehnen angesagt. Das "Zwergenland" hat in Erkelenz gerade seine Pforten geöffnet. Am 2. Januar ging's los. Die Initiatorin und Betreiberin des Familiencafés ist die 29-jährige Anja Linden. "Ich fand, dass Erkelenz etwas unattraktiv für junge Familien mit ganz kleinen Kindern ist. Dann spielte der Zufall eine Rolle. Und nun sind wir hier und freuen uns schon über eine tolle Resonanz", erzählt sie.

In der Tat: Das neue Café ist bestens besucht. Es hat den Anschein, dass es ganz offensichtlich den von Linden erwarteten Bedarf gegeben hat. Eigentlich hatte die 29-Jährige, die gelernte Restaurantfachfrau ist, zunächst nicht den Wunsch, ein Familiencafé zu eröffnen. "Mein Ziel lautete während der Ausbildung, mit 30 ein eigenes Café zu betreiben. Doch dann wurde ich Mutter, das hat meinen Blick auf die Dinge verändert", erzählt sie. Anja Lindens Kinder sind fünf, dreieinhalb Jahre und 14 Monate jung. Die Kinder, die ihr Café besuchen, können dort einfach spielen: "So bekommen sie das Gefühl, selbstständig zu sein."

Auffällig ist, dass die Besucher des "Zwergenlandes" sehr schnell ins Gespräch kommen. Zu Gast ist gerade die Gruppe der Erkelenzer Still- und Trageberatung "Am Herzen gelegen". Saskia Diepold und Mirjam Schiffer empfangen in lockerer Runde die Mütter mit ihren Kindern. Der Kontakt, so erzählt Anja Linden, sei ganz einfach über das soziale Netzwerk Facebook zustande gekommen. Im Grunde ist es für beide Seiten eine Win-win-Situation, denn für die Gruppe von "Am Herzen gelegen" bietet das "Zwergenland" einen idealen Treffpunkt, der den Bedürfnissen der jungen Mütter sehr entgegenkommt. Die Gruppe trifft sich im "Zwergenland" jetzt immer an jedem zweiten Mittwoch im Monat in der Zeit von 14.30 bis 16.30 Uhr.

Angebote wie dieses möchte Anja Linden künftig im Alltag ihres Familiencafés etablieren. "Ich kann mir vorstellen, zum Beispiel auch Erste-Hilfe-Kurse anzubieten, Lesenachmittage - es gibt viele Ideen, die sich umsetzen lassen könnten", sagt sie und blickt dabei wieder in die große Runde. Die Kinder toben im Sandkasten, im Bällebad oder hantieren mit den Spielzeugen. Anja Linden erklärt: "Mir ist es wichtig, den Kindern hochwertiges Spielzeug anzubieten. Darum ist hier viel aus Holz vorhanden." Weil das Spielzeug naturgemäß im Dauerbetrieb ist, fällt für jedes Kind eine Art von Spielgebühr in Höhe von 2,50 Euro an. Damit, erklärt die Betreiberin des Zwergenlandes, sei gewährleistet, dass das Spielzeug immer im Topzustand bleiben oder eben schnell ausgetauscht werden könne, falls es nicht mehr nutzbar ist.

Für die Zukunft ihres neuen Familiencafés wünscht sie sich: "Reinkommen, Schuhe ausziehen, Spaß haben und sich wohlfühlen." Das Zwergenland, Krefelder Straße 2-6, ist montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

