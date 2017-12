später lesen Freisprüche für Umwelt-Aktivisten, die 2015 in den Tagebau Garzweiler eindrangen, haben Bestand Staatsanwaltschaft zieht Bedenken zurück FOTO: Uwe Heldens FOTO: Uwe Heldens 2017-12-22T16:28+0100 2017-12-22T16:25+0100

Die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach hat in dieser Woche nach fast sieben Monaten ihre Bedenken gegen Urteile der Amtsgerichte Erkelenz und Grevenbroich zurückgezogen, mit denen Umweltaktivisten der Ende-Gelände-Aktion 2015 freigesprochen worden waren, und verzichtet auf Rechtsmittel. Bei der Aktion am 15. August 2015 hatten Demonstranten den Braunkohlentagebau Garzweiler II gestürmt, was einigen von ihnen eine Anklage wegen Hausfriedensbruchs einbrachte, nachdem sie Strafbefehlen widersprochen hatten. Von Kurt Lehmkuhl