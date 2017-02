Erkelenz: "Botschafter" aus Erkelenz im TV

Wenn am kommendenn Montag, 13. Februar, von 20.15 bis 22.15 Uhr die traditionelle Aachener Ordensverleihung "Wider den tierischen Ernst" in der ARD ausgestrahlt wird, dann dürfen sich die Zuschauer im Kreis Heinsberg ganz besonders freuen. Neben viel Prominenz aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft sowie Ordensritter Gregor Gysi gibt es nämlich auch die Lokalmatadoren Hastenraths Will und "Et Zweijestirn" mit Carsten Forg und Roland Jansen zu sehen.

Während der allseits sympathische und meinungsstarke Landwirt und Ortsvorsteher zum dritten Mal dabei ist, freut sich "Et Zweijestirn" sogar schon auf seine insgesamt vierte Teilnahme an der prestigeträchtigen Ordensverleihung durch den Aachener Karnevalsverein im Eurogress.

"Wir haben schon für die Ritter Edmund Stoiber, Cem Özdemir und Annegret Kramp-Karrenbauer gespielt und sind nun gespannt auf Ritter Gregor Gysi, der mit Sicherheit eine exzellente und scharfzüngige Rede präsentieren wird", betont Roland Jansen. Unter anderem werden sich die drei Erkelenzer die große Eurogress-Bühne mit namhaften Künstlern wie Ingo Appelt, Bernd Stelter, Abdelkarim und Markus Maria Profitlich teilen. "Selbstverständlich werde ich wieder all das aussprechen, was keiner denkt", verspricht Hastenraths Will für seinen Auftritt.

Neben der Aufzeichnung für die Fernsehsitzung, die am Samstagabend stattfindet, sind Will und "Et Zweijestirn" natürlich noch die ganze Session zwischen Köln und Düsseldorf und in der Region unterwegs. Egal ob kleine Pfarrsitzung, Gala-, Damen- oder Herrensitzung in jeder Größenordnung - "Et Zweijestirn" präsentiert bereits seit über 25 Jahren aktuelle politische Parodien auf höchstem Niveau und pflegt vor allem den persönlichen Kontakt zu vielen treuen "Stammkunden".

Für Hastenraths Will geht es nach Karneval nahtlos auf der Kabarettbühne weiter. Von März bis Juni ist er auf Abschlusstour mit seinem Abendprogramm "Herzlich willkommen".

