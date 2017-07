später lesen Wassenberg "Danke" auf Platz 1 beim Tag der Pflege FOTO: Johanniter FOTO: Johanniter 2017-07-03T18:31+0200 2017-07-04T00:00+0200

Am "Tag der Pflege" steht an erster Stelle ein besonderes Wort - Danke. Das sagten Petra Durchholz, stellvertretende Einrichtungsleiterin des Johanniter-Stifts in Wassenberg und der Johanniter Hausgemeinschaft, sowie Monika Breyer, Leiterin der Johanniter Tagespflege.