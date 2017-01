Erkelenz: "Stifte" auf dem Bau - so war das damals

Als der Lehrlingslohn noch in einer Papiertüte ausgezahlt wurde - drei Maurer-Lehrlinge, die vor 60 Jahren bei der Bauunternehmung Wwe. Wilhelm Meissen gelernt haben, haben sich in Erkelenz Wiedergetroffen. Von Hans Groob

Drei Maurer-Lehrlinge der ehemaligen Erkelenzer Bauunternehmung Wwe. Wilhelm Meissen haben sich nach 60 Jahren wiedergetroffen, um sich zu erinnern und darüber nachzudenken, wie ihr gelernter Beruf sich verändert hat. Dazu schrieb der in Wuppertal lebende Initiator Wolfgang Saurenbach im Vorfeld: "Im Jahre 1956 befanden sich beim Erkelenzer Bauunternehmen Wwe. Wilhelm Meisen neun junge Leute in der Ausbildung zum Maurer. Sie stammten alle aus dem Kreisgebiet Erkelenz, vier von ihnen wollen sich zum Austausch von Erinnerungen treffen." In der Stammtischecke der Traditionsgaststätte "Zum Alten Rathaus" waren es schließlich drei, weil der Vierte im Bunde, Hartmut Weigel, kurzfristig verhindert war.

Aber das Trio legte dann gleich richtig los: Wolfgang Saurenbach (76), Sohn des legendären Zeitungsredakteurs und Sportinitiators in Sachen Handball, Turnen, Boxen, Karl Saurenbach (gestorben 1991), wusste noch genau, "dass damals monatlich je nach Lehrjahr 60, 80 oder 120 Mark in einer Lohntüte ausgezahlt wurden". Und dass im weiten Kreisgebiet verteilt liegende Baustellen "natürlich mit dem Fahrrad angefahren werden mussten - auch samstags". Das bestätigte Rudi Gramenz (80) aus Beeck, dessen Vater schon bei Meissen arbeitete, weshalb "Sohnemann" die Abläufe genau kannte: "15 Minuten Frühstückszeit und eine halbe Stunde Mittagspause waren exakt einzuhalten." Kaffee kochen für die älteren Kollegen und leichte Hilfsarbeiten ("man war halt der Stift") waren die Kerninhalte des ersten Jahres, "ehe wir endlich mit Kelle ("Truffel"), Hammer und Wasserwaage vertraut gemacht wurden". Der 76-jährige Horst Hittingen aus Granterath erinnert sich, "dass Beton mit angeliefertem Kies, Zement und Wasser in der Mischmaschine hergestellt wurde". Und Wolfgang Saurenbach ergänzt: "Das war die Logistik damals. Sauber angelieferten Fertigbeton, den gab es bei uns nicht. Und wenn die Maurer Schlechtwettergeld bekamen und zu Hause blieben, dann führten wir Lehrlinge am Bauhof der Firma Wartungsarbeiten an Geräten durch oder mussten aufräumen." Begleitet wurde das Ausbildungsprogramm durch die Berufsschule, die einmal in der Woche besucht werden musste.

Die "Stifte" von Meissen waren traditionell solide ausgebildet, denn der Ruf des Bauunternehmens war über Jahrzehnte exzellent. In der Spitze waren im Zweigbetrieb in Salzgitter und am Stammsitz Erkelenz (großes Lager an der Gerhard-Welter-Straße) immerhin bis zu 500 Menschen beschäftigt, ehe man sich nach dem Zweiten Weltkrieg drastisch verkleinerte auf der Wilhelmstraße 22. Mitte der 1960er Jahre wurde die von Witwe Anna Meissen geführte Firma verkauft. Ellen Herfs, eine der zwei Meissen-Töchter, lebt heute 86-jährig im Hardter Wald in Mönchengladbach. Wie sie, so haben auch die "Jubiläums-Lehrlinge" andere Weg eingeschlagen: Wolfgang Saurenbach kam über ein Ingenieurbüro zum Landschaftsverband Rheinland, war schließlich bei Straßen NRW für den Bau von Bundesstraßen und Autobahnen mit zuständig. Rudi Gramenz, von 1952 bis 1960 ein "Meissianer" machte später den Meister und arbeitete in einem Architekturbüro. Nach der Meissen-Zeit (1954 bis 1960) arbeitete Horst Hittingen anderweitig im Baugewerbe, um 1974 für 25 Jahre bei der Bundesbahn in verschiedenen Stellwerken Verantwortung zu übernehmen.

