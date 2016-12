Erkelenz: Tannenbaum mit Emojis und einer Botschaft

Rund 500 Schüler des Burgh-Gymnasiums und der Europaschule feierten gestern einen besonderen Gottesdienst. Von Anke Backhaus

Weihnachten, das Fest der Liebe. Von wegen! Weihnachten, das kann auch puren Stress bedeuten, viel Ärger und noch mehr Streit. "Wer sagt denn, dass es überall und in allen Familien friedvoll zugeht an den Feiertagen?" Die Frage stellen die Jugendlichen ganz bewusst so provokativ. Und spiegeln so im Grunde genommen die Gesellschaft wider. Im Rahmen der Schulpastoral fand gestern in der Erkelenzer Pfarrkirche St. Lambertus ein besonderer Gottesdienst statt, rund 500 Schülerinnen und Schüler des Cornelius-Burgh-Gymnasiums und der Europaschule, Realschule der Stadt Erkelenz, stimmten sich so gemeinsam mit Pastoralreferent Joachim Ritzka auf das Weihnachtsfest ein. Rund 40 Schülerinnen und Schüler gehörten den beiden Vorbereitungsgruppen (eine pro Schule) an. Das Thema lautete "Family Portrait", angelehnt an den Song von Pink.

Im Zentrum steht ein Tannenbaum. Geschmückt ist er noch nicht. An klassischen Christbaumschmuck haben die Jugendlichen ohnehin nicht gedacht, sondern vielmehr an Emojis. Diese stehen vielfach für Frust - der sich deshalb äußerst, weil beispielsweise die Eltern getrennt sind und so ein gemeinsames Fest nur schwer möglich ist, der sich aber auch deshalb äußert, weil die Eltern wegen ihres Kindes, das nur mit dem Smartphone beschäftigt ist, verärgert sind. Gründe, weshalb ein Fest den Bach heruntergeht, gibt es viele. Joachim Ritzka nannte als Beispiel Familien, in denen die Eltern geschieden sind. "Früher war die Scheidung der Eltern die Ausnahme, während sich die Zahl der Scheidungen doch heute drastisch erhöht hat. Etwa 80 bis 90 Prozent der Gespräche mit den Jugendlichen finden zu Problemen in den Familien statt", erklärte Ritzka, "aber es zeugt von Stärke, darüber zu reden, denn das zeigt, dass man selbst an der Verbesserung der Situation arbeitet."

Der Gottesdienst hatte so auch eine Botschaft an die Jugendlichen. "Wir wollen ihnen Mut machen, dass sie in die Lage versetzt werden, ein Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln", unterstrich Gianna (17). "Es geht ja darum, nichts zu verdrängen", fügte Marie (16) hinzu. Und so wurden im Verlauf des Gottesdienstes weitere Emojis an den Baum gehängt, die dann mehr und mehr fröhlich wurden.

Übrigens: Nicht jeder Schüler ist eng mit der Kirche verbunden. Dies stellte für Ritzka gar kein Problem dar - im Gegenteil: "Es macht richtig Spaß, mit den jungen Leuten zu arbeiten. Das A und O bei diesem Gottesdienst ist die Beteiligung der Schüler." Mitgemacht haben die Schüler definitiv, jeder bekam zum Abschluss des Gottesdienstes ein Holzkreuz geschenkt.

Quelle: RP